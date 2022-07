Następca Concorde zaprezentowany. Z Londynu do Nowego Jorku w 3,5 godziny

Imponująca maszyna.

Concorde był naddźwiękowym samolotem pasażerskim produkowanym na mocy współpracy Wielkiej Brytanii i Francji w latach 1973-1979. Maszyna znacząco wyprzedzała swoje czasy, osiągając prędkość przelotową na poziomie 2150 km/h. Concorde'a wycofano ze służby w 2003 roku, oficjalnie ze względu na niską liczbę pasażerów i rosnące koszty obsługi. Do tej pory nie powstał jego następca, choć mają być nimi m.in. Bombardier Global 8000 oraz Boom Supersonic Overture . Poznaliśmy właśnie kolejne szczegóły na temat drugiego z nich.Po raz pierwszy na temat projektu Boom Overture pisaliśmy z początkiem czerwca minionego roku. Pierwszy prototyp samolotu Overture prezentowano w październiku 2020 roku, kiedy to producent zapowiadał, że docelowo maszyna weźmie na pokład 75 osób i rozwinie prędkość 2099 km/h. Mniej niż Concorde, ale więcej niż jakikolwiek produkowany obecnie samolot pasażerski. Podróż z Londynu do Nowego Jorku miała by trwać zaledwie 3,5 godziny.

Naddźwiękowe loty pasażerskie coraz bliżej

Loty testowe Boom Overture

Boom Supersonic Overture. | Źródło: Boom SupersonicJuż teraz 15 samolotów Boom Supersonic Overture zamówiła firma United Airlines. W styczniu 2022 roku Boom Supersonic ogłosił, że nawiązał trzyletnie strategiczne partnerstwo z Siłami Powietrznymi USA o wartości nawet 60 milionów dolarów. Czy to daje gwarancję, że naddźwiękowy samolot pasażerski faktycznie powstanie? Niekoniecznie, ale z pewnością jest to jasny sygnał, że coś jest na rzeczy.Boom Supersonic Overture. | Źródło: Boom Supersonic21 lipca tego roku na Farnborough International Airshow — największych pokazach lotniczych na świecie — Boom Supersonic ogłosił ważne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia swego celu.Produkcyjna wersja Overture stanowić ma kulminację 26 milionów godzin pracy symulowanej oprogramowania, pięciu testów w tunelu aerodynamicznym i dokładnej oceny 51 pełnych iteracji projektowych. W zaktualizowanej konfiguracji Boom łączy w sobie szereg innowacji technicznych w zakresie aerodynamiki, redukcji hałasu i ogólnych osiągów. Najważniejsze cechy to czterosilnikowa konstrukcja, odpowiednio wyprofilowany kadłub i "skrzydła mewy".Overture będzie napędzany czterema silnikami zamontowanymi na skrzydłach, które umożliwią samolotowi rejs z prędkością 1,7 macha nad wodą i nieco poniżej 1 macha nad lądem. Ponadto czterosilnikowa konstrukcja zmniejsza hałas, a jednocześnie obniża koszty operatorów lotniczych. Umieszczenie silnika zostało wybrane tak, aby spełniało najsurowsze wymogi bezpieczeństwa pasażerów.Kadłub Overture ma większą średnicę z przodu samolotu i mniejszą średnicę z tyłu. Boom zastosował tę technikę projektową, aby zminimalizować opór i zmaksymalizować efektywność zużycia paliwa przy prędkościach naddźwiękowych.Boom Supersonic Overture. | Źródło: Boom SupersonicSkrzydła samolotu wyglądają charakterystycznie w celu zwiększenia wydajności naddźwiękowej, a także poprawy obsługi poddźwiękowej i transsonicznej. Co ważne, kształt skrzydeł ma pomagać również zapewnić bezpieczeństwo i stabilność lotu przy każdej prędkości.Boom zbuduje swój pierwszy pełnowymiarowy model testowy Overture w Centennial w Kolorado. Nowy obiekt Boom Iron Bird będzie mieścił laboratoria integracji systemów (SIL), model testowy Iron Bird oraz w pełni funkcjonalne symulatory pokładu lotniczego.Boom Supersonic Overture. | Źródło: Boom SupersonicObiekt Iron Bird zostanie uzupełniony makietą kabiny Overture i salą wirtualnych wizualizacji, która wykorzysta unikalną kombinację programów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, aby pomóc w zdalnym projektowaniu samolotów produkcyjnych montowanych w Overture Superfactory.Produkcja samolotu ma ruszyć w 2024 roku.Źródło: Boom Supersonic