W końcu. Wiemy, kiedy NASA chce polecieć w stronę Księżyca

Poznaliśmy datę.



NASA w końcu wyznaczyła konkretną datę startu dla swojego systemu SLS. Urzędnicy Amerykańskiej Agencji Kosmicznej ogłosili, że robią znaczące postępy w kierunku wystrzelenia Space Launch System. Tymczasowa data startu została ustalona na 29 sierpnia, co oznacza, że w tym momencie od całego wydarzenia dzieli nas około 5 tygodni.



Co stanie się dalej?





NASA w końcu realnie przetestuje SLS

Obecne plany NASA zakładają, że statek kosmiczny Orion ruszy w kierunku Księzyca na szczycie Space Launch System. Masywna rakieta stanie na swoim stanowisku już 18 sierpnia tego roku. NASA podała trzy alternatywne daty startu - 29 sierpnia oraz 2 i 5 września. Jeśli wszystko pójdzie gładko i zgodnie z planem, NASA powinna być w stanie wykonać test już 29 sierpnia. Nie zapominajmy także, że do tego wszystkiego potrzebne są dobre warunki pogodowe.



Jeśli faktycznie SLS wystartuje i przeprowadzi misję NASA Artemis I, to tym samym będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową erą w historii eksploracji kosmosu. W tym wypadku misja Artemis I zakłada przelot statkiem Orion wokół Księżyca oraz bezpieczny powrót na Ziemię. Misja Artemis II wykona to samo - tyle, że już z astronautami na pokładzie. Misja Artemis II i Artemis III wystartuje zapewne w okolicach 2025 roku. Kawał czasu.