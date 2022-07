SpaceX pomoże NASA. Nadchodzi nowy teleskop

Nancy Grace Roman.

Już w 2026 roku, SpaceX pomoże NASA wynieść w przestrzeń kosmiczną nowy teleskop - Nancy Grace Roman. Do tego celu firma Elona Muska wykorzysta rakietę wielokrotnego użytku Falcon Heavy. Amerykańska Agencja Kosmiczna zapłaci za ten start około 225 milionów dolarów (ponad 1 miliard złotych).Dodatkowo, SpaceX naliczy też kolejne opłaty związane z misją. To mimo wszystko tania propozycja. Co dokładnie będzie badał teleskop Nancy Grace Roman?Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman poleci w kierunku odległego punktu znanego jako Lagrange 2 (lub L2) - około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. To dokładnie ta sama orbita, na której porusza się obecnie. Cała operacja wymaga dodatkowego paliwa, aby pozwolić na swobodne umieszczenie teleskopu w odpowiedniej odległości oraz pozycji względem Ziemi.

fot. SpaceX

Teleskop Nancy Grace Roman może pochwalić się takim samym rozmiarem lustra, jak działający od dawna Teleskop Hubble’a. W przeciwieństwie do wspomnianego “staruszka” Hubble’a, Roman jest zoptymalizowany do patrzenia na pole widzenia około 100 razy większe od Hubble’a. To wszystko sprawia, że nowe obserwatorium NASA będzie idealne do prowadzenia badań Wszechświata na szeroką skalę.Roman pracuje również w świetle podczerwonym - będzie on odpowiedzialny za badanie ciemnej energii oraz ciemnej materii. To właśnie te dwie rzeczy według naukowców stanowią obecnie znaczną część struktury kosmosu. Oprócz tego, Roman będzie także badał egozplanety za pomocą techniki zwanej mikrosoczewkowaniem. NASA twierdzi, że Roman pomoże nam znaleźć światy, które mogą zawierać na swojej powierzchni jakieś prymitywne formy życia.Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko i wyłącznie czekać na start Nancy Grace Roman. Obecnie nie wiadomo jeszcze, skąd dokładnie wystartuje ta konstrukcja, ale jeśli faktycznie ma znaleźć się ona w punkcie L2, to zakładam, że będzie to platforma umieszczona na terenie Ameryki Południowej.Źródło: NASA / fot. NASA