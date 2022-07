Ottokar Brzoza to nowy niszczyciel czołgów z Polski. Dziwna wizualizacja MON

Lepiej pomagaj w inny sposób.

Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało właśnie umowę z konsorcjum PGZ-Ottokar na budowę i dostawę nowoczesnych niszczycieli czołgów. Mariusz Błaszczak podał, że pierwsze polskie pojazdy bojowe Ottokar Brzoza - tu nawiązanie do twórcy artylerii Legionów Polskich, generała brygady Ottokara Brzozy-Brzeziny - trafią już w 2024 roku do 14. Pułku Przeciwpancernego z Suwałk. Dlaczego tam? Chodzi o słynny Przesmyk Suwalski i jego potencjalną ochronę przed siłami Rosji i Białorusi.W skład konsorcjum PGZ-OTTOKAR oprócz Polskiej Grupy Zbrojeniowej wchodzą HSW, MESKO i WZE. Warto zauważyć, że w skład PGZ wchodzi z kolei Autosan, w którego to fabryce stworzono Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy 4x4 (Autosan 4x4), prezentowany w kwietniu na kieleckich targach POLSECURE. Prawdopodobnie na jego zmodernizowanym w jakimś stopniu podwoziu bazował będzie niszczyciel czołgów Ottokar Brzoza, co wielu ekspertów wprawia w osłupienie.Konstrukcja ku zdumieniu niektórych nie bazuje na podwoziu gąsienicowym ani masywniejszym podwoziu typu 6x6 lub 8x8. Wygląda na to, że Ottokar Brzoza poświęci wytrzymałość i odporność na ogień nieprzyjaciela na rzecz zwiększonej mobilności, gwarantowanej przez podwozie rodem z Tatry T815-7M3B21.327.

Grafiki koncepcyjne niszczyciela czołgów OTTOKAR-BRZOZA opartego na Taktycznym Pojeździe Wielozadaniowym 4x4 produkcji #HSW



Więcej informacji nt. dzisiejszego kontraktu https://t.co/NKNZFu3add@MON_GOV_PL @MAPGOVPL pic.twitter.com/Wwvbn4z7aC — Polska Grupa Zbrojeniowa (@PGZ_pl) July 20, 2022

Ottokar Brzoza trafią do służby w 2024 roku

"Naszym założeniem jest to, żeby nasycić Wojsko Polskie takimi jednostkami. W każdej dywizji będą pułki przeciwpancerne. Pierwsze egzemplarze, na razie prototypy niszczycieli czołgów, będą już gotowe w przyszłym roku"

"Chcemy, tak jak w przypadku Borsuków, aby to wszystko co związane jest z całą gamą testów było przeprowadzane już w jednostkach wojskowych. Stąd te pierwsze egzemplarze trafią do 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach. Naszym zamiarem jest to, żeby pierwsze baterie osiągnęły gotowość operacyjną najpóźniej w ciągu najbliższych 3 lat, ale myślę, że ten termin możliwy jest do zrealizowania w krótszym czasie"

Wizualizacja niszczyciela czołgów Ottokar Brzoza. | Źródło: MONNa wizualizacjach sprzęt wygląda jak relikt przeszłości, ale ten nie ma "wyglądać", a być skuteczny.Ottokar Brzoza ma wykorzystywać wyposażone we własny radar pociski kierowane Brimstone o zasięgu 12 km. O integrację systemu z nimi zadba Huta Stalowa Wola. Za dostawę pocisków odpowiadały będą MESKO oraz WZE. Co ważne: nośniki rakiet będą produkowane w Polsce, ale pociski dostarczy Wielka Brytania, choć rozważana jest także produkcja w naszym kraju.Na grafice zaprezentowanej przez HSW widzimy pojazd z kabiną dwuosobową. w Taktycznym Pojeździe Wielozadaniowym 4x4 jest miejsce dla ośmiu osób, w tym dwóch członków załogi. Pojazd ma zapewniać II poziom ochrony balistycznej STANAG 4569, co wymagało będzie zmian konstrukcyjnych względem TPW 4x4.Prototyp Ottokar Brzoza zobaczymy najpewniej już w 2023 roku. Na jedną baterię będzie składało się osiem takich niszczycieli czołgów. Należały będą do niej ponadto wozy rozpoznawcze, dowodzenia, z amunicją, warsztatowe i medyczne - z założenia polskiej konstrukcji.Wizualizacja niszczyciela czołgów Ottokar Brzoza. | Źródło: MON– mówił szef MON.- dodał.Ottokar Brzoza ma zastąpić na polu walki przestarzałe niszczyciele czołgów 9P133 Malutka-P, stworzone na bazie radzieckich pojazdów BRDM-2. Ich miejsce jest w muzeum. Do uzbrojenia Armii Radzieckiej trafiły jeszcze w 1969 roku.Źródło: MON