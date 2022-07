Polacy masowo oszukują na kasach samoobsługowych. To bardzo proste

Policja rozkłada ręce.

Kasy samoobsługowe w polskich sklepach mają swoich zagorzałych miłośników oraz przeciwników. Moja 83-letnia babcia na ten przykład radzi sobie z nimi doskonale, bez względu na sklep. Mi idzie ze zmiennym szczęściem. Lubię kasy samoobsługowe z Auchana, kocham te Decathlonu i jestem kompatybilny z tymi z Carrefoura. Kasy z Biedronki potrafią sprawić mi niespodzianki, a te z Lidla mnie nienawidzą. Tak czy inaczej: urządzenia te stworzono po to, aby usprawnić obsługę w sklepie i to działa – nawet, jeśli nie każdy z nich korzysta. Niestety, wielu Polaków nadużywa ich w celu oszustw lub kradzieży.Polacy stosują różne triki, celem oszukania kas samoobsługowych. W maju tego roku opisywaliśmy historię oszusta z Sokołowa , którego działania udaremniła maszyna. Dopuścił się najpopularniejszej z form oszustwa na kasie, czyli "nabijania" tańszych towarów zamiast droższych, o tej samej masie. Za takie przestępstwo grozi kara od 6 m-cy do 8 lat pozbawienia wolności. Niektórzy są jeszcze bardziej zuchwali.Serwis miastokolobrzeg.pl opisuje historię kobiety w ciąży, która za zakupy nie zapłaciła, ale chciała opuścić sklep. Została zatrzymana przez ochroniarzy, którzy wezwali policję. Policjanci finalnie puścili kobietę wolno, bowiem nagranie z monitoringu pozwalało przypuszczać, że po rzekomej próbie dokonania płatności doszło do błędu terminala, którego kobieta nie zauważyła.- mówi inspektor Dariusz Hoc, komendant powiatowy Policji w Kołobrzegu.

Niech napisze komentarz ten, kto nigdy nie miał problemów na kasie samoobsługowej..

Sposób na ominięcie kasy samoobsługowej

"W kasach bezobsługowych ludzie nie płacą z premedytacją. Jak nie widzę jak oszukują, moja wina. Moja strata. Tysiące złotych miesięcznie. Przykładają karty i telefony. Pikają ale nie płacą. Nie mają pieniędzy na tych kontach. Albo nie wbijają pinów. I wychodzą. Po prostu wychodzą i udają że nic się nie stało. Albo mówią, że są chorzy i to ich tłumaczy"

"Pani twierdzi, że chciała zapłacić. Przyłożyła kartę, ale nie miała środków na koncie. Nie przeszkodziło jej to wyjść z zakupami, choć nie zapłaciła. Powiedziała, że pomyliła karty. Młodzież twierdzi, że w telefonach nie było zasięgu i płatność nie poszła. Ale alkohol schowali do plecaków. Miałam też klienta, który krzyczał, że zapłacił, a mnie nazwał naciągaczką. Monitoring wykazał, że nie wpisał kodu PIN za zakupy na kwotę ponad 100 zł. Kłamał, ale stwierdził, że ma sklerozę i zapomniał. Mogę tak opowiadać bez końca"

Sposób na klientów cwaniaków, oszustów i złodziei

"A to się łatwo obchodzi. W kasie się nie płaci, a wychodzi pan jak ktoś inny otworzy barierkę. Proste?"

. | Źródło: internetProblem polega na tym, że w podobny sposób działają oszuści, na co narzekają pracownicy sklepów.Właściciele sklepów utyskują na klientów, którzy podchodzą do kas bezobsługowych i nie płacą z premedytacją. Powołują się na roztrzepanie, błędy kas, a nawet... Alzheimera.- mówi czytelnik serwisu miastokolobrzeg.pl, właściciel jednego ze sklepów w Kołobrzegu.Policjanci często przyjeżdżają na miejsce i nie zatrzymują oszustów. Dlaczego? Bo zakupowicze mają uniwersalną wymówkę: chcieli zapłacić, ale automat nie pobrał płatności. Udowodnienie wykroczenia jest szalenie trudne, także dlatego, że kasy samoobsługowe bywają kapryśne.Kasy samoobsługowe w Lidlu. Aby opuścić sklep niezbędne jest zeskanowanie paragonu z kasy. | Źródło: Lidl- żali się kasjerka z jednego z dyskontów.Policjanci w sezonie wakacyjnym mają ręce pełne roboty z podobnymi przypadkami. Kradzieże poniżej 500 złotych to prawdziwa plaga. Dopiero przy czynie ciągłym można wyciągnąć wobec oszusta nieco bardziej zniechęcające go do oszustw konsekwencje.Na ten moment jedynym skutecznym wyjściem z sytuacji wydają się bramki, które nie wypuszczą klienta sklepu, o ile nie zeskanuje on paragonu z kasy samoobsługowej. Niestety i to rozwiązanie nie jest idealne...- mówi pracownik Lidla.Źródło: miastokolobrzeg.pl