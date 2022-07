Polski samochód elektryczny Izera otrzymał mocny cios. Nokaut coraz bliżej

ElectroMobility Poland uspokaja.

Z końcem czerwca tego roku napisałem, że o polskim samochodzie elektrycznym Izera możecie w zasadzie zapomnieć. Nie to, żebym nie wierzył w ambitne polskie projekty. Po prostu nie wierzę w *niektóre* zupełnie nierealne projekty i zapowiedzi, zwłaszcza wtedy, gdy słyszę je z ust polskich polityków. Jeśli chwilę nad tym pomyśleć, w przypadku Izery pesymizm nie jest kwestią wiary. Ba, nie jest nawet pesymizmem, a trzeźwym, obiektywnym podejściem do sprawy. Nie dysponując odpowiednim kapitałem, kompetencjami, zapleczem technologicznym i całym szeregiem innych kluczowych dla realizacji idei środków, dana idea jest po prostu czystą utopią. Dziś dowiedzieliśmy się, że polski projekt Izera nie tylko nie zbliża się do realizacji, a coraz mocniej od niej oddala.Serwis Moto Interia podał dziś, że niemiecka firma EDAG Egineering nie jest już integratorem technicznym projektu Izera. Umowa z podmiotem została podpisana jeszcze w 2019 roku. Jego rolą była nie tylko organizacja projektu przez wybór dostawcy platformy, ale i negocjacje z podwykonawcami i koordynacja produkcji. Doświadczenie EDAG Egineering miało być gwarantem powodzenia planu spółki ElectroMobility Poland. Spółki, w której udziałowcami oprócz Skarbu Państwa (82,7%) są spółki branży energetycznej - Energa, Enea, Tauron i PGE.

"Rola Durr Systems AG i Prochem nie jest tożsama z tym, co ustalono w umowie z EDAG Engineering Polska. Współpraca z tymi podmiotami nie wyklucza się wzajemnie. Ale mogę potwierdzić, że EDAG nie jest już integratorem technicznym projektu Izera"

Przedstawiciele EDAG Engineering Polska nie odpowiedzieli na pytania w sprawie rozstania z ElectroMobility Poland.

Co się dzieje z Izerą?

Nikt przesadnie się nie spieszy

Tanio nie jest, ale płacą wszyscy Polacy

Projektem od lat nie zainteresował się ŻADEN prywatny inwestor. Złośliwi pytają: ciekaw

W czerwcu EMP podało, że za logistykę produkcji odpowiadać ma teraz Durr Systems AG, a inwestorem zastępczym stała się polska spółka Prochem. To właśnie ten drugi podmiot prowadzić ma rozmowy w sprawie przejęcia gruntów pod budowę fabryki.- przekazał Moto Interia Paweł Tomaszek, dyrektor ds. komunikacji rozwoju biznesu w EMP Poland.Zdaniem dziennikarzy Moto Interia Paweł Tomaszek sugeruje, że rozbrat z niemiecką spółką był zgodny z planami. Powodem jest chęć zmieniania integratorów na różnych etapach rozwoju Izery. Na jakim etapie jest obecnie Izera?Spółka ElectroMobility Poland miała ruszyć z masową produkcją aut Izera na przełomie 2022 i 2023 roku. Na realizację projektu wydano już ponad 69 milionów złotych, alenawet przejąć gruntu pod fabrykę. Nie wybrano dostawcy platformy. Szczegółowy harmonogram spółka miała podać po wybraniu dostawcy platformy i uzyskaniu praw do terenu pod budowę fabryki. Na ten moment władze Jaworzna nadal nie utworzyły Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, a teren należy do Lasów Państwowych.W czerwcu RP.pl podawała, że pierwszy etap prac z niemiecką spółką Dürr Systems AG zaowocował projektem linii produkcyjnych dla fabryki i koncepcją procesu produkcyjnego dla spawalni, lakieru i sekcji montażowej. Opracowano też wewnętrzny proces logistyczny oraz schematy procesów lakierniczego i oczyszczania powietrza.Oczywistym jest, że na opóźnienia wpłynęła między innymi trudna sytuacja na świecie, w tym kryzys na rynku półprzewodników.Najnowsza oficjalna data rozpoczęcia produkcji Izery w Jaworznie to 2024 roku - pochodzi ona jeszcze z grudnia 2020 roku. Mało kto wierzy jednak w to, że w ciągu dwóch lat uda się wybudować fabrykę, nadrobić wszelkie zaległości i rozpocząć produkcję samochodu. Wierzy w to jednak EMP twardo trzymając się na razie tej właśnie daty.Dlaczego ktoś miałby kupić samochód elektryczny Izera, zamiast samochodów znanych marek motoryzacyjnych? Dlaczego w ogóle Polacy mieliby kupować samochody elektryczne, skoro ich udział w sprzedaży na krajowym rynku jest marginalny? Te pytania pozostają otwarte. Zapewne odpowiedź zna na nie EMP.Koszt rozpoczęcia produkcji Izery szacuje się na ok. 5 miliardów złotych... A przynajmniej szacowano w 2019 roku - przed wojną w Ukrainie, pandemią i gwałtownym wzrostem inflacji na całym świecie.ElectroMobility Poland finansowana jest z budżetu państwa, czyli z pieniędzy podatników.Źródło: Moto Interia