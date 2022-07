Wielka Brytania stworzy "autostradę" dla dronów

Projekt Skyway.



Wielka Brytanie już niebaewm stanie się domem dla największej na świecie, w pełni zautomatyzowanej “autostrady” przeznaczonej dla dronów. Całość jest rozwijana pod nazwą Project Skyway i ma przełożyć się na znaczące zwiększenie komfortu pracy - między innymi u listonoszy.



Jak to wszystko będzie działać?



Drony dostarczą pocztę i leki



Drony pracujące w ramach Project Skyway będą od początku wykorzystywane do połączenia ze sobą mniejszych miasteczek na terenie Wielkiej Brytanii. W ramach finansowania, opisywany projekt otrzyma na start 12 milionów funtów na dalszy rozwój. Takie “pompowanie” gotówki ma pomóc Brytyjczykom rozwinąć nowe, technologiczne możliwości i dać swoisty przykład reszcie świata. 10 milionów funtów w ramach projektu ma zostać przeznaczone na samo oprogramowanie oraz drony transportowe.





Skyway połączy ze sobą przestrzeń powietrzną nad Reading, Oxfordem, Milton Keynes, Cambridge, Coventry i Rugby - do połowy 2024 roku. Za projekt odpowiedzialne są osoby, które testowały podobne technologie w Afryce - między innymi do transportowania szczepionek i lekarstw drogą powietrzną. Royal Mail już teraz poinformowało, że w ramach nowej autostrady dla dronów będzie chciało zamówić 500 konstrukcji zdolnych do przenoszenia poczty i dostarczania je w trudno dostępne regiony.Inżynierowie zwracają uwagę na to, iż obecnie największy problem związany z dostawami dotyczy początkowych i końcowych kilkuset metrów - jeśli uda się go rozwiązać, Wielka Brytania znacząco usprawni swoje możliwości logistyczne. Co ciekawe, nikt nie obawia się w tym przypadku o bezpieczeństwo ludzi podczas przemieszczania się dronów w powietrzu - wiadomo przecież, że któryś z nich może w każdej chwili ulec awarii i spaść na przypadkowego przechodnia.Obecnie nie wiadomo, jak na sam projekt zareagują mieszkańcy miast i miasteczek, nad którymi każdego dnia będą przelatywały dziesiątki transportowych dronów. Jest bardzo prawdopodobne, że na początku możemy spodziewać się pretensji o głośność statków powietrznych.Zalet takiej “autostrady” jest jednak więcej niż wad.Źródło: Dronedj / fot. Royal Mail