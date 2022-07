Największa farma fotowoltaiczna na świecie to obraz przedstawiający konia

Niesamowity projekt z Chin.

Nietypowa elektrownia solarna w Chinach

Jeżeli Chiny biorą się za jakiś ambitny projekt, podchodzą do niego zazwyczaj z odpowiednim rozmachem. Tak było w przypadku budowy wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa największej na świecie elektrowni solarnej, której panele tworzą... obraz przedstawiający konia. Wbrew obiegowej opinii, Chiny są już teraz światowym liderem energetyki odnawialnej. Sama tylko energetyka wiatrowa generuje więcej mocy niż we wszystkich innych krajach razem wziętych.Chiny zbudowały opisywaną tu ogromną farmę słoneczną wielkości 195 boisk piłkarskich jeszcze w 2018 roku. Widziana z lotu ptaka centralna sekcja przypomina galopującego konia. Imponujący projekt pochłonął 15 miliardów juanów, co stanowi równowartość ok. 10,3 miliarda złotych.