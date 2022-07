Czołgi M1A2 Abrams przyjechały do Polski - dostaniemy ich aż 250. Co to za sprzęt?

Jest się z czego cieszyć.

W icepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że do Polski dotarła pierwsza partia czołgów Abrams. Będą szkolić się na nich żołnierze Wojska Polskiego w oczekiwaniu na realizację całego, opiewającego na 250 jednostek zamówienia. Amerykańskie czołgi według ekspertów są uzbrojeniem znacznie nowocześniejszym od tego, jakim do tej pory dysponowała polska armia.- zakomunikował Mariusz Błaszczak, wrzucając zdjęcie zrobione prawdopodobnie na ostatnim zjeździe A4 z kierunku Wrocławia na Bolesławiec.MON podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams od Stanów Zjednoczonych 5 kwietnia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Towarzyszyły im będą zapas amunicji, 26 wozów zabezpieczenia technicznego, 17 specjalnych mostów oraz pakiet logistyczno-szkoleniowy. Wartość umowy opiewa na kwotę ok. 4,75 mld dolarów.Przypominamy, że umowa ma na celu m.in. uzupełnienie sprzętu wojskowego po przekazaniu czołgów T-72 Ukrainie. Nowe czołgi w pierwszej kolejności trafią do Polski centralnej i wschodniej, m.in. do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz 18. Dywizji Zmechanizowanej. Ostatnie zamówione czołgi powinny zagościć w naszym kraju w 2026 roku.Zamówione przez Polskę czołgi M1A2 Abrams nie są przestarzałym sprzętem, czy jak twierdzą prorosyjscy trolle "odrzutem" z armii amerykańskiej. To najnowsze modele M1A2 Abrams SEPv3 o znacząco ulepszonych zdolnościach bojowych.Według danych przekazywanych przez Milmag.pl oraz serwis army-technology.com, w modelu M1A2 Abrams SEPv3:Produkcja M1A2 Abrams ruszyła w 1986, a do służby czołg trafił w 1992 roku. Podstawowym uzbrojeniem czołgu jest gładkolufowe działo M256 kalibru 120 mm, zaprojektowane przez niemieckie zakłady Rheinmetall. Dzięki najnowszej amunicji podkalibrowej może ono zwalczać rosyjskie czołgi z odległości nawet ponad 2 kilometrów.