Rosjanie pod ścianą. Samochody Łada Classic 2022 z absurdalnym wyposażeniem

Jest źle, ale będzie gorzej.

Rosjanie są w naprawdę trudnej sytuacji jeżeli chodzi o gospodarkę. Wbrew temu co władze kraju wmawiają swoim obywatelom i próbują pokazać światu, bez wsparcia krajów zachodnich Federację Rosyjską czeka głęboki kryzys. Sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i wiele innych państw w związku z wojskową agresją tego kraju w Ukrainie doprowadzają tamtejszą gospodarkę do stopniowej ruiny. Rosja nie tylko nie jest w stanie produkować czołgów - na co najlepszym dowodem są wysyłane na front muzealne egzemplarze czołgów T-62 - ale nawet własnych samochodów.Z końcem maja donosiliśmy, że brak półprzewodników i innych komponentów mocno daje się we znaki fabrykom Łada. Sytuacja jest tak zła, że Rosja musi produkować Łady rodem z ubiegłego wieku , spełniające co najwyżej normę Euro 2. Ekologia to jednak najmniejsze ze zmartwień producenta. Samochodom brakuje także innych systemów. Producent wymyślił sobie, że będzie sprzedawał auta skonfigurowane jak w 1980 roku pod nazwą "Classic". Stopień oszczędności jest wprost porażający.

Wnętrze nowej Łady Niva. To akurat wersja na "pełnym wypasie". | Źródło: AvtovazŁada Niva Classic 2022 nie jest jedynie samochodem pozbawionym poduszek powietrznych, systemów ESP i ABS, czy nawet elektrycznie sterowanych szyb. Firma Avtovaz poszła ze swoimi oszczędnościami o kilka kroków dalej. Uzbrojone w archaiczne wolnossące silniki 1.6 o mocy 90 KM pojazdy sprzedawane są w pakiecie z tak zwanym przygotowaniem do montażu multimediów. Co należy przez to rozumieć?Można by pomyśleć, że Łada Niva Classic 2022 w wersji z przygotowaniem do montażu multimediów nie została po prostu wyposażona w radio. Otóż nie. Nie ma w niej nawet głośników. Producent zadbał wyłącznie o antenę i wiązkę przewodów, które umożliwiają samodzielne dokończenie instalacji. Nie muszę chyba mówić, że samochód taki nie oczaruje wielu klientów, zważywszy na jego stale rosnącą cenę. Łada Granta Classic 2022 kosztuje obecnie ok. 658 tysięcy rubli, czyli ok. 54 800 złotych.Łada Granta Classic 2022 - sedan w ofercie rosyjskiego producenta. | Źródło: AvtovazŁada Niva Classic 2022, podobnie z resztą jak Łada Granta Classic 2022 nie mają klimatyzacji, ani świateł przeciwmgielnych. Samochody te mają w zasadzie kierownicę i pedały. Nie przeszkadza to producentowi wydawać komunikatów prasowych o przezwyciężeniu sankcji świata zachodu. Z pewnością Rosjanie będą zachwyceni, że alternatywą dla nieobecnych już w Rosji samochodów marek Mercedes, BMW czy Lexus będą Łady jak za czasów Związku Radzieckiego.Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że jeśli Władimir Putin faktycznie wymarzył sobie Rosję jak z czasów ZSRR, to w tej jednej kwestii mu się udało. Cofnął swój kraj technologicznie o kilka dekad wstecz.Źródło: Avtovaz