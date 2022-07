Rosjanie polecieli po drony do Iranu. Chodzi o te dwa modele

Rosja próbuje się dozbroić.

Rosjanie pozbawieni technologicznego wsparcia i towarów z zachodu nie są w stanie dostatecznie szybko dozbrajać swojej armii. Inwazja Rosji w Ukrainie trwa, a wbrew wszelkim zapewnieniom sukcesy Federacji Rosyjskiej na polu walki są mniejsze niż pierwotnie zakładano. Wojna w Ukrainie wymusza na Rosjanach szukanie nowych sojuszników, którzy pomogliby dostarczyć im broń i amunicję. Delegacja rosyjska udała się właśnie do... Iranu. Kraj ten dysponuje bowiem dronami.Irańskie drony HESA Shahed-191 i Shahed-129 są obiektem zainteresowania Rosjan, pragnących nabyć je i wykorzystać w Ukrainie. Biały Dom przekazał, że prezentacja dronów odbyła się dwukrotnie na lotnisku Kashan - 8 czerwca i 15 lipca. Na dowód udostępniono zdjęcia satelitarne startujących i latających nad lotniskiem dronów z chwili, gdy samolot delegacji rosyjskiej stał zaparkowany na lotnisku.Według informacji przekazywanych przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sulivana, Rosja ma nabyć nawet kilkaset dronów. Nie wiadomo w jakim terminie zostaną one dostarczone, ale z pewnością pomogą zwiększyć i tak dużą przewagę lotniczą Rosjan nad armią ukraińską.Shahed-129 jest bezzałogowym statkiem powietrznym zaprojektowanym i zbudowanym w technologii stealth. Wprowadzony do służby w 2012 roku ma zasięg ok. 2000 kilometrów i może unosić się w powietrzu przez ok. 24 godziny.

Shahed-129. | Źródło: Wikipedia ( CC-BY 4.0 Konstrukcja do złudzenia przypomina izraelskiego drona Elbit Hermes 450. Jego specyfikacja techniczna wciąż pozostaje tajemnicą dla służb wywiadu świata zachodu. Wiadomo, że może przenosić rakiety powietrze-ziemia, którymi to drony Shahed-129 ostrzelały w 2017 roku amerykańskie pozycje sił specjalnych w rejonie Al-Tanf w Syrii. Estymuje się, że dron ze stałym, trójzespołowym podwoziem z przednim podparciem i silnikiem napędzającym śmigło pchające przenosi maksymalnie cztery rakiety powietrze-ziemia Sadid-1.Shahed-191, znany także jako Saegheh-2, to nowsza konstrukcja z 2014 roku, po raz pierwszy wykorzystana w boju w roku 2016. Podobno Iran do 2025 roku chciał wyprodukować "co najmniej" 50 takich dronów, co gryzie się nieco z rzekomym ogromnym zamówieniem ze strony rosyjskiej. Nie wiadomo czy możliwości produkcyjne Irańczyków wzrosły, czy gdzieś wdała się jakaś dezinformacja.Shahed-191. | Źródło: internetShahed 191 przenosi dwie rakiety Sadid-1, porusza się z prędkością przelotową 300 km/h i ma zasięg rzędu 450 km. Może przenosić ładunek o maksymalnej masie 50 kg przez maksymalnie 4,5 godziny. Wykorzystany wcześniej w Syrii BSP obecnie znajduje się wyłącznie na wyposażeniu armii irańskiej.Źródło: PAP, military-history