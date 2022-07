USA przetestowała broń hipersoniczną. DARPA wysyła jasny sygnał Rosji

Nowa technologia w akcji.

ARRW wyniesiona na wysokość docelową, po odłączeniu rakietowego dopalacza Northtrop Grumman. | Źródło: DARPAW dzisiejszym komunikacie wyjaśniono, że test programu Operational Fires (OpFires) został przeprowadzony na poligonie rakietowym armii amerykańskiej White Sands w Nowym Meksyku. DARPA podaje, że system spełnił wszystkie wcześniej ustalone cele testowe. Obejmowały one m.in. inauguracyjne użycie 10-kołowej ciężarówki US Marine Corps Logistics Vehicle System Replacement (LVSR) jako wyrzutni rakiet średniego zasięgu, a także demonstrację użycia systemów kierowania ogniem artyleryjskim US ARMY.Rakietowy dopalacz Northrop Grumman połączony z hipersoniczną głowicą bojową jest wykorzystywany do nadania jej zamierzonej prędkości i wysokości. Gdy parametry lotu zostaną spełnione, głowica odłącza się od dopalacza i leci swoją atmosferyczną trajektorią, by następnie zaatakować cel z prędkością hipersoniczną. Chociaż prędkość jest tu z pewnością godna uwagi, podobnie jak stosunkowo płaska trajektoria lotu, to uwagę zwraca doskonała manewrowość pocisku.Trajektoria lotu ARRW. | Źródło: DARPAPodobnie jak w przypadku innych testów, test 12 lipca został ukończony przy użyciu samolotu Air Force. Pociski przenoszone były pod pylonami skrzydeł. Ich wystrzelenie umożliwiło firmie Lockheed Martin, głównemu wykonawcy AGM-183A ARRW, zebranie danych o ich locie i sprawdzenie zdolności pocisków do oddzielenia się od samolotu i dotarcia do zamierzonego punktu.Broń hipersoniczna ARRW przenoszona przez samolot B-52H Stratofortress | Źródło: DARPAW raporcie GAO czytamy, że ARRW jest już w produkcji i uzyska wczesną zdolność operacyjną w roku podatkowym 2023. To jasny sygnał dla Rosji i reszty świata, że Stany Zjednoczone chcą pozostać liderem wyścigu zbrojeń.Źródło: DARPA