Zasięg Hyundai Ioniq 6 ujawniony. Tesla może zacząć się bać

Południowokoreańska motoryzacja w natarciu.

Jeszcze do niedawna synonimem samochodu elektrycznego były auta produkowane przez należącą do Elona Muska firmę Tesla. Na przestrzeni ubiegłych lat Tesli przybyło konkurentów, którzy tworzą coraz to bardziej dopracowane alternatywy. Ba, wielu twierdzi, że samochodów elektrycznych Tesla po licznych wpadkach jakościowych wcale nie powinno zaliczać się do ekstraklasy elektryków. W tej znajdują się jednak auta z Korei Południowej - KIA (EV9!) oraz Hyundai, który zdradził właśnie szczegóły na temat swojego pierwszego elektrycznego sedana. Oto Hyundai Ioniq 6.Specyfikacja techniczna Hyundaia Ioniq 6 została potwierdzona przez południowokoreańską markę na chwilę przed otwarciem zamówień na ten najnowszy w pełni elektryczny pojazd. Jednym z jego największych atutów jest zasięg. Zasugerowana przez przedstawicieli Hyundaia cena Hyundaia Ioniq 6 ma być na tyle atrakcyjna, że samochód może spotkać się ze sporym zainteresowaniem konsumentów.

Hyundai Ioniq 6 - szybkość ładowania

Hyundai Ioniq 6 - warianty

Hyundai Ioniq 6. | Źródło: HyundaiPrzede wszystkim, Hyundai Ioniq 6 z bateriami 77,4 kWh (pojemność znana z KIA EV6 i Polestar 2) ma zasięg o 100 kilometrów większy od Hyundaia Ioniq 5. Zasięg WLTP Hyundai Ioniq 6 wynosi mniej więcej 610 kilometrów. To naprawdę dobry wynik jak na samochód elektryczny, choć trzeba pamiętać, że uzyskuje się go w specyficznych warunkach testowych, a nie na autostradzie, gdzie zasięg w elektrykach maleje w oczach. Wynik Hyundai Ioniq 6 jest lepszy o ok. 10 km od tego, jakim legitymuje się Tesla Model 3 Long Range i nieco tylko gorszy (o 40 km) od oferowanego przez droższą Teslę Model S.Hyundai twierdzi, że zużycie energii poniżej 14 kWh na 100 kilometrów będzie można osiągnąć w tańszym modelu RWD z mniejszą baterią.Cena Hyundai Ioniq 6 nie została oficjalnie ujawniona, ale przedstawiciel Hyundaia przekonuje, że będzie ona przystępna - niższa od Tesli Model S i potencjalnie oscylująca wkoło ceny Tesla Model 3 Long range, która wynosi obecnie w Polsce 284 990 złotych. Hyundai Ioniq 5 kosztuje w najdroższej wersji wyposażenia 260 900 złotych. Podane ceny nie uwzględniają rządowych dopłat.Ładowanie Hyundai Ioniq 6 odbywa się w mgnieniu oka. KIA i Hyundai z szybkiego ładowania zrobiły z resztą swoją wizytówkę. Za sprawą ładowania 400-V i 800-V Hyundai Ioniq 6 ma ładować się zaledwie 18 minut od 10 do 80 procent. Musicie przyznać, że to naprawdę krótki czas, choć osiągalny jedynie na wybranych ładowarkach.Hyundai Ioniq 6 może pochwalić się współczynnikiem oporu powietrza na poziomie zaledwie 0.21. Dla porównania, Mercedes EQS osiąga w tej kwestii wynik 0.20.Do sprzedaży Hyundai Ioniq 6 trafi w wersji tańszej z bateriami o pojemności 55 kWh i droższej 77,4 kWh. Konsumenci będą mogli wybierać pomiędzy wariantami z dwoma i czterema silnikami - tylnonapędowymi i z napędem AWD. Model AWD zaoferuje moc na poziomie 320 KM i moment obrotowy 605 Nm. Pierwszą setkę osiągnie w czasie ok. 5,2 sekundy.Rozstaw osi na poziomie 2950 mm zapewni wygodę w trasie. Podróże mają być przyjemne także za sprawą nowoczesnego wnętrza. Płaska podłoga, opcjonalne ultracienkie fotele oraz system infotainment z dwoma 12-calowymi ekranami wyglądają genialnie na renderach. Dopełnieniem pozytywnego obrazu specyfikacji jest audio BOSE oraz cała masa inteligentnych systemów wspierających kierowcę.Wnętrze Hyundai Ioniq 6. | Źródło: HyundaiProdukcja Hyundai Ioniq 6 ma wystartować w trzecim kwartale tego roku. Trzeba przyznać, że południowokoreańskie auta budzą w ostatnim czasie o wiele większe emocje niż kolejny nudny Volskwagen lub plastikowa Tesla.Źródło: Hyundai