BMW oferuje podgrzewane siedzenia w modelu subskrypcji. I nie tylko to

Czy to przyszłość motoryzacji?

BMW sprzedaje subskrypcję także na inne rzeczy

Subskrypcje w autach to kura znosząca złote jajka

Opcje w aucie w zamian za miesięczną opłatę jak Netflixa? To żyła złota dla koncernów motoryzacyjnych. | Źródło: BMWNa szczęście podgrzewanie foteli nadal da się kupić na stałe, za równowartość ok. 1964 złotych. Jak ocenić postępowanie BMW? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenie. He, he.Podgrzewanie siedzeń wykorzystuje się głównie w miesiącach zimowych. Ktoś, kto planuje użytkować samochód BMW krótkoterminowo, na przykład w leasingu, przez okres dajmy na to 3 lub 4 lat, zapłaci za funkcję mniej, decydując się na zakup kilku subskrypcji miesięcznych. Te można przecież aktywować w dowolnym momencie.Niektórzy internauci są oburzeni, że producent integruje funkcję podgrzewanych foteli ze sprzedawanym autem, więc jest ona dostarczana niejako w cenie nowego auta. Pomimo tego kasuje za nią "ekstra" po raz drugi, przez co konsument płaci de facto dwa razy za to samo. BMW dyplomatycznie komentuje, że standaryzacja wyposażenia pozwala obniżyć koszt wyprodukowania pojazdu, więc zyskuje klient. Czy opcja dostarczana jest zatem za darmo wraz z autem? Trudno w to uwierzyć.Podobny plan subskrypcji jest oferowany na podgrzewaną kierownicę i kosztuje w przeliczeniu ok. 48 złotych miesięcznie, 445 złotych rocznie i 779 złotych na trzy lata. Funkcję da się kupić na stałe za ok. 1070 złotych. Bezprzewodowe Apple CarPlay? To będzie 1475 złotych ekstra. Sklep umożliwia również klientom BMW modernizację reflektorów o asystenta świateł drogowych, dodatkowe systemy bezpieczeństwa i oparty na kamerze rejestrator kierowcy.Źródło: BMWJednym z najbardziej niezwykłych produktów w sklepie BMW ConnectedDrive jest IconicSounds Sport. To pakiet dźwięków wydechu odtwarzanych z głośników. Płacisz ok. 670 złotych i BMW odblokowuje opcję na stałe.Jeśli zastanawiasz się nad potencjałem drzemiącym w subskrypcjach opcji samochodowych z perspektywy biznesowej, Stellantis szacuje, że do końca tej dekady zarobi aż 23 miliardy dolarów rocznie na takich opcjach. To mniej więcej 111 miliardów złotych.Teraz już wiecie, dlaczego producenci aut będą wmawiali Wam, że to super pomysł?Źródło: Motor1, zdj. tyt. BMW M4 CSL (BMW)