Montaż klimatyzacji: na czym polega? Jak działa urządzenie?

Na czym polega montaż i działanie klimatyzacji?



Klimatyzacja to dość prosty pod względem działania system, przypominający nieco lodówkę. Najczęściej przyjmuje postać urządzeń typu split, składających się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej. W tym artykule wyjaśnimy, jak działa takie rozwiązanie i jakie zastosowanie znajduje.





Jak działa klimatyzacja?



Aby zrozumieć działanie klimatyzatorów typu split, warto przyjrzeć się bliżej ich budowie. Urządzenia tego typu składają się z:





Jednostki wewnętrznej – która obejmuje parownik i wentylator, wymuszający przepływ powietrza. Urządzenie z jednej strony pochłania ciepło, a z drugiej dystrybuuje chłód.

– która obejmuje parownik i wentylator, wymuszający przepływ powietrza. Urządzenie z jednej strony pochłania ciepło, a z drugiej dystrybuuje chłód. Miedzianych rur – w których krąży czynnik chłodniczy, przenoszący ciepło z pomieszczeń poza budynek.

– w których krąży czynnik chłodniczy, przenoszący ciepło z pomieszczeń poza budynek. Czynnika chłodniczego – który zostaje rozprężony w celu pobrania ciepła z wnętrza obiektu, a następnie sprężony w celu jego oddania na zewnątrz.

– który zostaje rozprężony w celu pobrania ciepła z wnętrza obiektu, a następnie sprężony w celu jego oddania na zewnątrz. Jednostki zewnętrznej – która obejmuje skraplacz, sprężarkę i zawór rozprężny, a także drugi wentylator. W efekcie sprężenia czynnika chłodniczego urządzenie oddaje transportowane ciepło na zewnątrz.



Jak widzisz, schemat działania klimatyzatorów typu split jest całkiem prosty. Mimo to, podlegają one ustawie f-gazowej, toteż ich montaż mogą przeprowadzć wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.





Podstawowe funkcje klimatyzacji



Choć klimatyzacja ma przede wszystkim chłodzić pomieszczenia, to stanowi rozwiązanie wielofunkcyjne. Poza tym, że latem pozwala obniżyć temperaturę we wnętrzach i precyzyjnie ją kontrolować, służy także do:





Ogrzewania – większość dostępnych na rynku modeli klimatyzatorów typu split umożliwia odwrócenie procesu chłodzenia, co pozwala na podnoszenie temperatury pomieszczeń na przykład w sezonie zimowym.

– większość dostępnych na rynku modeli klimatyzatorów typu split umożliwia odwrócenie procesu chłodzenia, co pozwala na podnoszenie temperatury pomieszczeń na przykład w sezonie zimowym. Wentylacji – system odprowadza zużyte powietrze i dostarcza świeże. Funkcja wentylacji może działać niezależnie od działania klimatyzacji.

– system odprowadza zużyte powietrze i dostarcza świeże. Funkcja wentylacji może działać niezależnie od działania klimatyzacji. Oczyszczania powietrza – klimatyzator wyposażony jest w system filtrów, co pozwala nawet na zaawansowane wychwytywanie konkretnych zanieczyszczeń. Docenią to przede wszystkim alergicy.

– klimatyzator wyposażony jest w system filtrów, co pozwala nawet na zaawansowane wychwytywanie konkretnych zanieczyszczeń. Docenią to przede wszystkim alergicy. Osuszania powietrza – klimatyzacja nadaje dostarczanemu powietrzu optymalny poziom wilgoci (40 – 60%), który zapobiega rozwojowi niebezpiecznych dla organizmu grzybów czy pleśni.

– klimatyzacja nadaje dostarczanemu powietrzu optymalny poziom wilgoci (40 – 60%), który zapobiega rozwojowi niebezpiecznych dla organizmu grzybów czy pleśni. Jonizacji powietrza – dostępne na rynku modele coraz częściej wyposażone są w jonizatory. To urządzenia wytwarzające jony ujemne, które pozytywnie wpływają na samopoczucie człowieka.

Jak wygląda montaż klimatyzacji?



Wspomnieliśmy już o tym, że montaż klimatyzacji powinien przeprowadzić odpowiednio wykwalifikowany fachowiec. To regulacja wynikająca z przepisów europejskich, które mają przeciwdziałać emisji gazów cieplarnianych i zubożaniu warstwy ozonowej. W efekcie, jedynie specjaliści posiadający Świadectwo Kwalifikacji mogą napełnić urządzenie czynnikiem chłodniczym i wykonać próbę szczelności układu.





Montaż klimatyzacji może kosztować Cię 1000 – 1500 zł, jednak w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych cen warto zainteresować się ofertami prywatnych wykonawców. Możesz znaleźć je między innymi na platformach kojarzących zleceniodawców ze zleceniobiorcami, takich jak Fixly. W ten sposób unikniesz dużych wydatków, z którymi wiązałaby się usługa świadczona przez większą firmę.





Sam montaż klimatyzatora nie jest skomplikowanym procesem. Zacząć należy od zamocowania na ścianie jednostki wewnętrznej. W tym celu konieczny będzie wybór właściwego miejsca, zapewniającego urządzeniu odpowiednie odstępy od sufitu, podłogi i innych przeszkód. W wyznaczonym punkcie instaluje się specjalny wspornik, na którym później znajdzie się klimatyzator.

Wcześniej trzeba jednak przygotować w ścianie zewnętrznej budynku otwór, pozwalający na wyprowadzenie rur i kabli elektrycznych. Na tym etapie przyda Ci się wiertarka z otwornicą o średnicy 5 – 6 cm. Po podłączeniu przewodów do jednostki wewnętrznej, można zawiesić ją na stelażu.





Po drugiej stronie ściany należy natomiast wybrać odpowiednie miejsce montażu jednostki zewnętrznej. Powinna się ona znaleźć na sztywnej i stabilnej podstawie. Pod uwagę warto wziąć także poziom hałasu generowany przez urządzenie. Do klimatyzatora przykręca się nóżki, a następnie podłącza się do niego odpływ skroplin i przewód freonowy. Ten pierwszy instaluje się pod spodem jednostki, a ten drugi mocuje się metodą kielichowania.





Przed uruchomieniem klimatyzacji konieczne okaże się odpowietrzenie instalacji freonowej i usunięcie z niej wilgoci. Zweryfikować należy także szczelność systemu.





Montaż i działanie klimatyzacji – podsumowanie



Zasada działania klimatyzacji jest bardzo prosta, a z jej montażem mógłby poradzić sobie właściwie każdy majsterkowicz. Niestety instalacja tego typu urządzeń obejmuje etapy, do których przeprowadzenia uprawnieni są wyłącznie fachowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Z tego względu warto poszukać w sieci wykonawców, oferujących stosunkowo niedrogie usługi w tym zakresie. Tylko skorzystanie z pomocy specjalisty zagwarantuje Ci prawidłowe działanie klimatyzacji, przekładające się na bezpieczną i ekonomiczną eksploatację tego systemu.



Artykuł sponsorowany