Usiądź, bo upadniesz z wrażenia. Oto najcieńszy na świecie zegarek mechaniczny

Richard Mille to stosunkowo nowa marka na rynku klasycznych zegarków, założona w 2001 roku. Daleko jej od strony renomy i zaplecza technologicznego do luksusowych brandów pokroju Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, czy nawet bardziej "casualowych" jak Rolex i Omega. Szwajcarska firma postanowiła jednak stworzyć coś tak niezwykłego od strony technologicznej, że poświęcimy temu wpis pasujący jak ulał do działu Technika.



Richard Mille RM UP-01 Ferrari to najcieńszy na świecie zegarek z ręcznym naciągiem mechanicznym, który potencjalnego nabywcę będzie kosztował blisko 2 miliony dolarów (ok. 9 380 000 złotych). Czasomierz ma zaledwie 1,75 mm grubości! Leżący przy nim Apple Watch Series 7 wygląda masywnie ze swoją kopertą o grubości 10,7 mm.



Richard Mille RM UP-01 Ferrari jest smuklejszy od poprzedniego rekordzisty, Bulgari Octo Finissimo Ultra o ok. 0,05 mm.





Szkieletowa podstawa i mostki zegarka są wykonane ze stopu, który w 90% składa się z tytanu, 6% z aluminium i 4% z wanadu. Połączenie to, często wykorzystywane w zaawansowanych zastosowaniach lotniczych, zwiększa wytrzymałość materiału w porównaniu z komercyjnie czystym tytanem.





