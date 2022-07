Baterie litowo-jonowe są przereklamowane. W Finlandii zbudowano wielką baterię piaskową

To pierwsza komercyjna bateria piaskowa.

Bateria wypełniona piaskiem

Elektrownie słoneczne i wiatrowe nie generują energii zawsze, a wtedy, gdy świeci słońce i wieje wiatr. Gdy już tę energię generują, trzeba ją magazynować, co obecnie jest dość problematyczne. Niemniej, pomysłów na magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych powstało już wiele. Te obejmują tworzenie wielkich baterii litowo-jonowych, baterii przepływowych, baterii grawitacyjnych i nie tylko.Teraz do wspomnianej listy pomysłów można dopisać kolejny, w postaci baterii piaskowej. Tak się składa, że właśnie powstała pierwsza komercyjna bateria piaskowa. Firma Polar Night Energy uruchomiła tę pierwszą baterię piaskową na terenie placówki firmy Vatajankoski, zlokalizowanej kilka godzin drogi od stolicy Finlandii, Helskinek.Bateria piaskowa jest systemem magazynowania energii cieplnej. Stanowi ona wielki, izolowany stalowy zbiornik o szerokości około 4 metrów i wysokości 7 metrów, wypełniony po prostu piaskiem. Kiedy piasek jest podgrzewany z pomocą wymiennika ciepła umieszczonego wewnątrz zbiornika do nawet 500 – 600 stopni Celsjusza, jest w stanie zgromadzić imponujące 8 megawatogodzin energii przy mocy nominalnej wynoszącej 100 kW.Kiedy energia przechowywana w baterii jest potrzebna, jest ona ponownie pobierana jako ciepło – nie przekonwertowuje się jej na energię elektryczną. Firma Vatajankoski wykorzystuje to zmagazynowane ciepło, w połączeniu z nadmiarem ciepła z własnych serwerów, do zasilania lokalnego systemu ciepłowniczego, który wykorzystuje wodę wodociągową do rozsyłania ciepła po okolicy. Takie baterie można by zatem wykorzystywać do ogrzewania budynków, basenów, hal przemysłowych i nie tylko.