Gigafabryka Tesli w Niemczech zamknięta. Sytuacja jest fatalna

1k Model Y built at Giga Berlin this week. Thanks Tesla team! pic.twitter.com/jCT1qkzvpS — Tesla (@Tesla) June 18, 2022

"Obecnie zatrudniamy osoby o różnym poziomie umiejętności i doświadczenia — doświadczenie w branży motoryzacyjnej nie jest konieczne. Dołącz do nas w Gigafactory Berlin-Brandenburg, aby sprostać wyzwaniom inżynieryjnym, produkcyjnym i operacyjnym nowej generacji, które przyspieszą światowe przejście na zrównoważoną energię"

Tesla otworzyła pierwszą fabrykę w Europie w marcu tego roku. Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg w Grünheide miała produkować ok. 500 tysięcy pojazdów rocznie oraz miliony ogniw akumulatorowych. Teraz wiemy już, że są to cele nie do zrealizowania w najbliższej przyszłości. Elon Musk podjął decyzję o zamknięciu placówki na dwa tygodnie w związku z gigantycznymi problemami na wielu szczeblach zarządzania.W zeszłym miesiącu w Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg w Grünheide konstruowano już 1000 pojazdów tygodniowo. To zaledwie około jedna dziesiąta tego, co fabryka ma produkować po osiągnięciu pełnej wydajności.Niemiecki tabloid Bild poinformował w poniedziałek, że fabryka Tesli Berlin-Brandenburg boryka się z aż trzema poważnymi problemami: dłuższym niż oczekiwano czasem produkcji, brakiem wykwalifikowanych pracowników i problemami z zapewnieniem jakości, które wymagają kosztownych przeróbek przeprowadzanych na pojazdach, które już zjechały z linii produkcyjnej.- zachęcała na swojej stronie internetowej Tesla w marcu.