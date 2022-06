Znany miliarder pomoże odbudować największy samolot świata

Jest nadzieja.

Założyciel firmy Virgin Galactic i przedsiębiorca z sektora kosmicznego Richard Branson może pomóc Ukraińcom w odbudowie największego samolotu świata - modelu Antonov An-225 Mriya. Cała konstrukcja została zniszczona podczas inwazji Rosji na Ukrainę.Lokalni politycy wspomnieli serwisowi Business Insider, iż Branson faktycznie zaoferował pomóc w odbudowie samolotu oraz części lotniska.Antonov An-225 był największym samolotem towarowym na świecie zbudowanym przez ukraińską firmę lotniczą o tej samej nazwie. Cała konstrukcja zadebiutowała w 1988 roku i była o 50 proc. większa od istniejących samolotów. Na początku Antonov An-225 miał służyć do przewozu samolotu kosmicznego Buran (dla ZSRR), ale inżynierowie szybko zorientowali się, że można go wykorzystać w nieco bardziej efektywny sposób.





Pytanie tylko - jakim kosztem?

Źródło: Business Insider / fot. Wikimedia Commons

Po zniszczeniu Antonova An-225 w tym roku przez Rosjan, Wołodymir Zełeński od samego początku mówił o chęci odbudowy tego ikonicznego samolotu. Koszta, które będą musiały zostać poniesione przez Ukraińców będą ogromne - i tu do gry wchodzi Richard Branson.Bardzo ciekawi mnie o co dokładnie chodzi Bransonowi w kwestii odbudowy modelu An-225. Wiadomo jedynie, że sama konstrukcja nowego Antonova ma być “ulepszona” i “odświeżona” względem poprzedniego modelu. Branson faktycznie ma dostęp do wielu technologii oraz rozwiązań z zakresu branży lotniczej - to właśnie w tym segmencie miliarder zarabia od lat najwięcej gotówki.