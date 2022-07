Jak schłodzić auto bez klimatyzacji? Poznaj trik taksówkarzy

Sztuką jest utrzymać odpowiednią prędkość.



Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kierowca taksówki, Ubera, Bolta, FREE NOW lub dowolnej innej firmy przewozowej katuje Cię w upale wyłączoną klimatyzacją? A może Twoją uwagę zwrócił przy tym jego specyficzny styl jazdy z charakterystycznie uchylonymi oknami? Doświadczeni kierowcy, zwłaszcza ci starej daty, potrafią skutecznie chłodzić swoje samochody bez klimatyzacji. Jeżeli dysponujesz autem bez tego układu lub chcesz z jakiegoś powodu schłodzić wnętrze pojazdu w sposób naturalny, czytaj dalej.



Jak schłodzić auto bez klimatyzacji?

Z pewnością znacie choć jedną osobę, która nie lubi włączać klimatyzacji w samochodzie, bo "zawsze się potem źle czuje". Być może znacie też osobnika twierdzącego, iż jego auto po włączeniu klimatyzacji pali nawet litr paliwa więcej? Ba, niektórzy użytkownicy aut z LPG wyposażonych w silnik o niewielkiej pojemności mówią, że wyłączenie klimy powoduje spadek spalania nawet o kilka litrów gazu. To właśnie tacy ludzie uciekają się do różnych sztuczek, aby obniżyć temperaturę w aucie.



Jak zmniejszyć temperaturę w aucie bez klimatyzacji? To dość proste. Otwórz okna w samochodzie, ale nie przekraczaj prędkości 70 km/h. Takie postępowanie zalecają eksperci z SAE International. Skąd akurat taka prędkość? Chodzi o opory powietrza. Przy większej prędkości opory gwałtownie rosną, w związku z czym otwarte okna w pojeździe mogłyby przełożyć się na odczuwalnie wyższe spalanie. W jakim stopniu? Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych podaje, że w przypadku prędkości 85 km/h wzrost wynosi nawet 20 procent.



