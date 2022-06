Tak wygląda futurystyczny hełm dla pilotów US Air Force

Nowa generacja.



Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wybrały kalifornijską firmę LIFT Airborne Technologies do kontynuowania prac nad nowym hełmem, który w przyszłości będzie przeznaczony dla pilotów samolotów wojskowych. Potrzeba rozwoju nowej generacji hełmu wynika… z wieku obecnego sprzętu.



Ostatnie odświeżenie technologii dla pilotów miało miejsce jeszcze w latach 80 ubiegłego wieku.



Siły Powietrzne USA inwestują w nowe technologie



Obecnie używane hełmy przez US Air Force zostały zaprojektowane w latach 80 ubiegłego wieku. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak bardzo do dziś rozwinęła się technologia oraz sensory i wyświetlacze. Co ciekawe, Amerykanie wojsko zwraca również uwagę na problemy zdrowotne samych pilotów, których Ci nabawili się przez stare hełmy. To m.in długotrwałe urazy szyi i pleców.











Sam kask jest o 42 proc. lżejszy od obecnie używanego modelu i może zostać wyposażony w pięć regulowanych, komfortowych wkładek. Sam hełm czerpie energię z systemu zasilania AMPS w samolocie, co eliminuje konieczność wyposażenia go w dodatkową baterię.



W celu odświeżenia konstrukcji, Siły Powietrzne USA zwróciły się do mniej tradycyjnych firm z branży obronnej. Głównymi wymaganiami były takie cechy, jak niższa waga, komfort pilot oraz zoptymalizowany środek ciężkości. Wojsko USA otrzymało ponad 100 projektów. Według strony LIFT Airborne, nowy hełm dla pilotów będzie obejmował magnetyczne paski podbródkowe oraz możliwość regulacji maski tlenowej pod kątem 45 stopni.





Źródło: Af.mil / fot. LIFT Airborne Kto finalnie otrzyma hełm od LIFT Airborne? Na początku piloci myśliwców F-15E Strike Eagle. Następnie sam sprzęt będzie wdrażany etapami i przystosowywany do działania z innymi modelami samolotów.

Obecnie Siły Powietrzne testują opisywaną konstrukcję i poddają ją dalszym badaniom. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i sam prototyp zostanie zatwierdzony, to w 2024 roku możemy spodziewać się kontraktu na większe dostawy.