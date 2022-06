Agregat na ropę ładował elektryki na Glastonbury Festival. A miało być eko

Kuriozalna sytuacja

Agregat diesla ładował elektryki. Cena?

The high fee, which has now been slashed to £50, was reportedly a deterrent.https://t.co/9UobOoxn7u — Bristol Live (@BristolLive) June 25, 2022

"Prosimy o naładowanie samochodu przed podróżą na teren festiwalu. Jeśli Twój pojazd będzie miał niż 80 kilometrów zasięgu po dojechaniu na miejsce, upewnij się, że masz niezbędne środki, aby opłacić ładowanie"

Organizatorzy znaleźli wytłumaczenie

Już niedługo producenci samochodów będą sprzedawali na terytorium krajów Unii Europejskiej wyłącznie pojazdy elektryczne. Zakaz sprzedaży aut z silnikami benzynowymi i diesla ma wejść w życie już w 2035 roku. Samochody elektryczne są według wielu przyszłością świata motoryzacji i rozwiązaniem szalenie ekologicznym. Z perspektywy Polaka trudno w to uwierzyć. Mierna infrastruktura stacji ładowania w Polsce oraz fakt, żeprodukcji energii elektrycznej w maju 2022 roku pochodziło w naszym kraju z elektrowni wykorzystujących węgiel kamienny i brunatny nie napawają optymizmem. Za granicą również nie zawsze jest kolorowo, czego dowodem niechaj będą wydarzenia z festiwalu muzycznego Glastonbury Festival.435 złotych za godzinę ładowania samochodów elektrycznych - lub naładowania do poziomu 80 procent, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej - życzyli sobie organizatorzy Glastonbury Festival w Anglii. Prąd generowany był bezpośrednio przez specjalny agregat zasilany ropą. Niezbyt ekologiczny. Po fali oburzenia jaka wylała się na organizatorów ze względu na wysoką opłatę, cenę obniżono do około 270 złotych.- apelowali organizatorzy jeszcze przed festiwalem. Ładowarki miały służyć ładowaniu "awaryjnemu".Trzeba jasno powiedzieć, że festiwal odbywa się w okolicach niewielkiej wsi Pilton w hrabstwie Somerset. Jak zapewne się domyślacie nie jest to najlepiej skomunikowana w Wielkiej Brytanii miejscowość, przez co dostęp do konwencjonalnych ładowarek elektrycznych jest mocno utrudniony. Przezabawnie jednak wyglądały zapewnienia o "zielonej energii" i "byciu eko", kontrastujące z huczącym urządzeniem spalającym wcale nie tak małe ilości paliwa. Organizatorzy festiwalu nie sprzedawali na przykład napojów w plastikowych butelkach, a uczestników zachęcano do zabierania swoich własnych wielorazowych butelek do napełniania darmową wodą.Według jednego z przedstawicieli organizatora, generator diesla, który zasila punkty ładowania elektrycznego, działa w gospodarstwie przez cały rok i będzie włączany wyłącznie w razie potrzeby. Uznano, że taki system jest lepszy dla środowiska niż na stacja Tesla Supercharger.Wierzymy na słowo.Źródło: Bristol Live