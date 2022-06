Toyota wycofuje elektryczne samochody. Mogą im odpaść koła

Pierwszy elektryk Toyoty do poprawek.



Szybko poszło. Znany z produkcji wielu popularnych samochodów hybrydowych koncern Toyota, został zmuszony do ogłoszenia akcji serwisowej swojego pierwszego w ofercie w pełni elektrycznego auta. Akcja serwisowa BZ4X dotyczy poważnego problemu związanego z nakrętkami, które mogą się poluzować. Efekt usterki może być katastrofalny w skutkach.



Akcja serwisowa Toyota BZ4X

Toyota ostrzegła właścicieli elektrycznych SUV-ów BZ4X, aby... przestali nimi jeździć. W efekcie usterki mogą odkręcić się w nich koła (nawet przy niskiej prędkości). Skala zjawiska nie jest gigantyczna, bowiem BZ4X nie jest przebojem sprzedaży i nie jest dostępny na wszystkich światowych rynkach. Toyota Motor Sales USA sprzedała na przykład ok. 260 modeli auta na terenie Stanów Zjednoczonych.



Problem polega na tym, że nakrętek wcale nie wystarczy dokręcić. Toyota wciąż szuka rozwiązania usterki, której potwierdzone przypadki wystąpiły na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych.



