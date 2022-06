Samochody Hyundai nie pozwolą Ci kierować, jeśli będziesz zmęczony

Nowe inteligentne czujniki.

Pijany i zmęczony nie wsiądziesz za kółko

Sporo mówi się o motoryzacji przyszłości w kontekście stopniowego ograniczenia możliwości, jakie będą mieli dzisiejsi kierowcy. Według najczarniejszego ze scenariuszy dla miłośników motoryzacji, autonomiczne samochody za jakiś czas w ogóle nie będą miały kierownicy. Zanim to jednak nastąpi, w pojazdach pojawią się kolejne systemy zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji lub poważnego wypadku. Jeden z nich opracował Hyundai Mobis.Kierowcy zmęczeni oraz prowadzący pojazdy pod wpływem alkoholu to prawdziwa zmora dróg na całym świecie. Alkhol i zmęczenie są jednymi z głównych przyczyn poważnych wypadków drogowych. Producenci samochodów opracowują w pocie czoła technologie monitorowania stanu trzeźwości oraz zmęczenia kierowców, aby temu zapobiec.Hyundai Mobis, dział Hyundai Motors produkujący części, opracował inteligentny sterownik kabiny, który może monitorować i analizować w czasie rzeczywistym różne sygnały biometryczne. Zaliczane są do nich postawa kierowcy, jego tętno oraz - według zapewnień producenta - fale mózgowe. Po co? Aby uniemożliwić jazdę, jeżeli kierowca nie powinien się jej podejmować.