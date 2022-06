Alexa potrafi mówić głosem zmarłych osób. Wystarczy minutowa próbka dźwięku

Amazon pokazał nową funkcję.



Amazon oficjalnie ujawnił nową, eksperymentalną funkcję Alexy, która pozwoli wirtualnej asystentce naśladować głosy zmarłych krewnych użytkowników. Technologia została pokazana podczas corocznej konferencji MARS - na wideo możemy podejrzeć, jak dziecko prosi o przeczytanie bajki na dobranoc głosem swojej zmarłej babci.



Amazon chwali swoje rozwiązania i twierdzi, że dodanie “ludzkich atrybutów” do algorytmów sztucznej inteligencji jest obecnie największym wyzwaniem firmy. Modele AI pozwalające na imitowanie głosu mają być według Amazona coraz ważniejsze, szczególnie po pandemii, w której to wiele osób straciło swoich bliskich.



Czy Alexa pozwoli każdemu wskrzesić zmarłe osoby?



Amazon nie przyznał się do tego czy planuje wprowadzać opisywaną funkcję dla wszystkich użytkowników. Firma twierdzi, że jej systemy mogą nauczyć się naśladować czyjś głos na podstawie zaledwie jednej minuty nagranego dźwięku. W dobie dużej ilości materiałów multimedialnych, które rejestrujemy swoimi smartfonami taka rzecz nie powinna stanowić większych problemów.



Przedstawiciele Amazona twierdzą jednogłośnie, że ich nowa technologia może pozwolić klientom nawiązać “trwałą, osobistą relację” ze zmarłymi osobami - i z pewnością to prawda. Nie wiem tylko czy technologia w ten sposób nie zniekształci wspomnień związanych z bliskimi, którzy odeszli.





W przyszłości Amazon oprócz naśladowania głosu może dodać do swojego pomysłu możliwość wyświetlania specjalnego awatara w postaci hologramu zmarłej osoby.



Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować, w którym kierunku Amazon będzie faktycznie rozwijał swój pomysł. To co martwi, to fakt rozszerzania możliwości Alexy w dziwnym kierunku.





Już wcześniej Amerykanie borykali się bowiem z zarzutami m.in o podsłuchiwanie swoich klientów za pomocą swojej wirtualnej asystentki.





Źródło: Amazon / fot. Brandon Romarchuk - Unsplash

Nie dziwi mnie też wcale, że chwilę po prezentacji nowej technologii Amazona w sieci pojawił się komentarze, iż samo rozwiązanie jest “straszne” i “przerażające”. W ostatnim czasie podobna funkcjonalność pozwoliła wystąpić Kilmerowi w filmie Top Gun: Maverick. Sztuczna inteligencja, który stracił go przy walce z rakiem gardła.