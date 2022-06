KF51 Panther to czołg nowej generacji z Niemiec. Przypomina polski PL-01 Concept

Tak wygląda przyszłość pola bitwy.

Rheinmetall to spółka joint venture pomiędzy niemieckimi firmami MAN Truck & Bus AG i Rheinmetall AG. Najnowsze dzieło Niemców to imponujący czołg podstawowy, który ma zastąpić w tej roli wysłużone Leopardy. KF51 Pantera prezentuje się tak, jakby żywcem wyjęto go z filmu science fiction, przedstawiającego pole walki przyszłości. Miłośnicy militariów zapewne stwierdzą, że jego wygląd coś im przypomina...Czołg nowej generacji KF51 Pantera zaliczyć można do tego samego grona pojazdów, co chociażby słynny rosyjski T-14 Armata. W przeciwieństwie do dumy Federacji Rosyjskiej, niemiecki czołg jest już gotowy do wykorzystania w boju.

KF51 Pantera z wyrzutnią dronów-samobójców

PL-01 Concept - polski czołg, który ostatecznie nie powstał

Źródło: RheinmetallNa podstawowe uzbrojenie KF51 Pantera składa się działo gładkolufowe kalibru 130 milimetrów, które wedle zapewnień producenta gwarantuje aż o 50 procent większy zasięg niż to stosowane w Leopardzie 2 (kal. 120 mm). Można ładować doń pociski kinetyczne najnowszej generacji lub wielozadaniową amunicję wybuchową. W pełni automatyczna ładownica mieści 20 sztuk amunicji, co pozwala Panterze w imponującym tempie zasypać wroga gradem pocisków.KF51 Pantera skrywa znacznie więcej "niespodzianek" dla przeciwników znajdujących się po złej stronie lufy. Oprócz karabinu maszynowego 12,7 mm czołg wyposażony jesteś też w zdalnie sterowany karabin maszynowy 7,62 mm do neutralizowania dronów. Docelowo ma on być obsługiwany przez sztuczną inteligencję i działać w pełni autonomicznie. Dodatkowym elementem możliwym do zamocowania na kadłubie jest wyrzutnia dronów-kamikadze HERO 120.KF51 Pantera korzysta z potrójnego systemu obrony - aktywnego, pasywnego i reaktywnego. Dodatkowe opancerzenie chroni czołg przed atakami z góry, na przykład przed ostrzałem Javelinów. Producent deklaruje, że aktywne środki ochrony pomagają neutralizować wystrzeloną w kierunku Pantery amunicję kinetyczną oraz pociski przeciwpancerne. Podwozie czołgu ma być w pewnym stopniu chronione przed minami.Pomimo masy bojowej na poziomie 59 ton, czołg ma cechować się zasięgiem ponad 500 kilometrów. Czołg mają obsługiwać trzy osoby.Źródło: RheinmetallKonstrukcja wygląda znajomo? Nic dziwnego, bowiem Polacy prezentowali jakiś czas temu podobny czołg. O PL-01 Concept słuch jednak zaginął.PL-01 Concept zaprezentowano na MSPO w Kielcach w 2013 roku. Projekt stworzyła firma OBRUM we współpracy z brytyjskim BAE Systems. Prototyp miał być ukończony w 2016 roku, a produkcja seryjna PL-01 Concept miała rozpocząć się jeszcze w 2018 roku. Skończyło się podobnie jak z narodowym polskim samochodem elektrycznym Izera - jak na razie wyłącznie na zapowiedziach.Podczas gdy coraz więcej nowoczesnych czołgów przystosowuje się do amunicji kalibru 130 mm, polski PL-01 Concept miał korzystać z działa kalibru 105 lub 120 mm. Wieża miała być bezzałogowa, a czołg zdolny do prowadzenia ostrzału pociskami klasycznymi lub kierowanymi rakietami przeciwpancernymi.Czołg PL-01 Concept uznano najpewniej za zbyt drogi w produkcji.Źródło: Rheinmetal