Cyfrowe tablice rejestracyjne dopuszczone do użytku. Zobacz, jak działają

Ciekawy gadżet od Reviver.



Władze stanów Arizona, Kalifornia i Michigan dopuściły do użytku drogowego cyfrowe tablice rejestracyjne dla pojazdów. Ciekawa technologia pozwala nie tylko unowocześnić wygląd auta, ale ma również wymiar praktyczny. Nowe tablice mogą wyświetlać przeróżne komunikaty, w tym



Cyfrowe tablice rejestracyjne RPlate

Cyfrowe tablice rejestracyjne to pomysł firmy Reviver, który został dopuszczony do użytku w pierwszych stanach USA. Tablice to w rzeczywistości cyfrowe wyświetlacze, będące w stanie nie tylko prezentować numery rejestracyjne pojazdów, ale też dowolne, personalizowane komunikaty. Nie zabrakło trybów jasnego i ciemnego.



