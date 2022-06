Ta kula błyskawicznie gasi pożary. Oto, jak działa

Nowy sposób walki z żywiołem.

Kula gaśnicza jako wsparcie dla gaśnicy

Jakiś czas temu do sprzedaży trafił nowy i zupełnie unikalny typ urządzenia gaśniczego. Mowa o kulach gaśniczych Elide Fire Extinguishing Ball (EFB). Cechą mającą wyróżniać to urządzenie jest łatwość instalacji oraz konstrukcja umożliwiająca pasywne lub aktywne użytkowanie. Sprzęt jawi się jako ciekawe uzupełnienie przenośnych gaśnic przeciwpożarowych. Uzupełnienie, bowiem nie jest to sprzęt z odpowiednimi certyfikacjami.Jako urządzenie pasywne, EFB może być montowany w miejscach, w których istnieje ryzyko wystąpienia szybko rozprzestrzeniającego się pożaru. Przykłady takich lokalizacji to na przykład łodzie, kuchnie w restauracjach oraz miejsca, w których występuje spora ilość instalacji elektrycznych, na przykład maszynownie.Używany aktywnie, EFB można po prostu... wrzucić do ognia. Daje to EFB przewagę nad tradycyjnymi ręcznymi gaśnicami, które wymagają od użytkowników wejścia w zasięg ognia przed użyciem gaśnicy. Nie zawsze jest to możliwe ze względu na wysoką temperaturę.Jak działa Elide Fire Extinguishing Ball? Polistyrenowa powłoka EFB otacza nietoksyczny, przyjazny dla środowiska fosforan monoamonowy, suchy chemiczny środek gaśniczy. W ciągu trzech do pięciu sekund od zetknięcia się EFB z płomieniem aktywuje się i wraz z łagodną eksplozją rozprasza suchą substancję chemiczną, gasząc ogień wokół niego. Aktywacja wymaga bezpośredniego kontaktu z płomieniem. Samo ciepło nie wystarczy, aby nastąpiła aktywacja. Należy podkreślić, że kiedy EFB detonuje i uwalnia suchą substancję chemiczną, eksplozja nie jest groźna dla nikogo, kto znajdzie się w pobliżu.Kula o średnicy ok. 10 centymetrów jest w stanie ugasić ogień na przestrzeni 1,76 metra kwadratowego. Większe kule o średnicy 15 centymetrów zapewniają pokrycie środkiem gaśniczym do 5,25 metra kwadratowego, z maksymalnym promieniem dyspersji wynoszącym ok. 135 centymetrówSuchy chemiczny środek gaśniczy zawarty w Elide Fire Balls gasi pożary typu A (śmieci, drewno, papier), typu B (ciecze i gazy) oraz typu C (związane z napięciem elektrycznym).Wady korzystania z Elide Fire Extinguishing Ball. Wśród nich wymienia się fakt, iż zastosowana w niej substancja może powodować korozję metali. To samo jednak dotyczy najzwyklejszych proszkowych gaśnic samochodowych, więc trudno jest traktować to w kontekście poważnych wad rozwiązania. Producent twierdzi, że w razie kontaktu ze skórą lub oczami wystarczy je przemyć wodą.Tak jak wspomniałem, kule przeciwpożarowe wydają się ciekawym uzupełnieniem tradycyjnych gaśnic, ale w żadnym wypadku nie mogą ich zastąpić ze względu na przepisy przeciwpożarowe.Źródło: Elide Fire