Japońska 330-tonowa turbina Kairyu ma stanowić nieograniczone źródło energii

Imponująca technologia.

Turbina IHI Kairyu

IHI to japońska firma doskonale znana miłośnikom motoryzacji. Producent turbosprężarek samochodowych zajmuje się też produkcją znacznie większych turbin. Ta o nazwie Kairyu waży około 330 ton i docelowo będzie pracowała na głębokości ok. 30 metrów pod wodą. Ma stanowić źródło czystej i w zasadzie nieograniczonej energii dla Japonii.Na pierwszy rzut oka Kairyu wygląda jak nietypowa łódź podwodna. Na jej centralną część składa się 20-metrowy kadłub, któremu towarzyszą po obu stronach cylindryczne generatory o zbliżonej długości. Boczne elementy zawierają mechanizmy sterujące i systemy pomiarowe, które odpowiadają za zarządzanie pracą 11-metrowym łopatkom turbiny. Maszyna przesyła całą wytworzoną energię szeregiem przewodów do krajowej sieci energetycznej.