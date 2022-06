550 km/h koleją. Testy w Nowej Sarzynie coraz bliżej

Nevomo otrzymało dofinansowanie z UE.

Nevomo MagRail

"Jesteśmy niezmiernie dumni, że znaleźliśmy się w wąskim gronie firm, którym przyznano finansowanie i inwestycje kapitałowe w ramach tak prestiżowego europejskiego programu akceleracyjnego. Potwierdza to wiarygodność naszej strategii rozwoju technologii dla transportu kolejowego na miarę XXI wieku. To pozwoli nam przyspieszyć prace nad testowaniem i rozwojem naszej przełomowej technologii, która, mamy nadzieję, wkrótce odmieni oblicze branży transportowe"

Przygotowania w Nowej Sarzynie już od 2021 roku

Polski samochód elektryczny Izera pozostanie zapewne na zawsze wyłącznie w sferze marzeń Polaków. Inny los może spotkać projekt kolei magnetycznej, której testy mają ruszyć w przyszłości na zbudowanym już torze w Nowej Sarzynie. Firmie Nevomo (wcześniej Hyper Poland ) przyznano właśnie nawetdotacji z programu finansowanego przez Komisję Europejską. Docelowo kolej przyszłości miałaby poruszać się z prędkością nawet 550 km/h. Nevomo to firma rozwijająca technologię kolei magnetycznej MagRail, mającą pomóc zrealizować szybką i etapową implementację technologii transportu inspirowanego Hyperloopem . Jej przedstawicie obiecują nawet podwojoną względem kolei konwencjonalnej prędkość transportu ludzi i towarów. Oparty na lewitacji magnetycznej, silniku liniowym autonomicznych systemach sterowania ma być konkurencyjny cenowo.- powiedział Daniel Minx, dyrektor ds. finansowych w Nevomo.Podobno MagRail od Nevomo można będzie przekształcić w wersję próżniową, czyli zbliżoną do tego, co obiecuje Hyperloop. Wtedy prędkość maksymalna do 550 km/h będzie mogła rzekomo wzrosnąć aż do 1200 km/h. Podróż z Krakowa do Gdańska zajęłaby zaledwie 35 minut. Pojazd poruszałby się w specjalnej tubie, w której panuje ciśnienie tak niskie, jak na wysokości 10 kilometrów - idzie za tym zminimalizowany opór powietrza.W Nowej Sarzynie przygotowania do testów trwają od lata 2021 roku. Zbudowano tam już pełnoskalowy tor testowy oraz w 2022 roku ukończono budowę infrastruktury kolejowej. To najdłuższy w Europie pełnowymiarowy tor testowy dla pasywnej lewitacji magnetycznej.