Lightyear 0 to samochód elektryczny ładowany przez promienie słoneczne

Zapowiada się ciekawie.

Powiedzmy sobie szczerze: wszyscy widzieliśmy już całą masę przeróżnych samochodów elektrycznych. Szybsze, wolniejsze, brzydsze, ładniejsze, ale wszystkie ładujące się w podobny sposób: za pośrednictwem ładowarek i za sprawą energii pozyskiwanej na ogół w niezbyt ekologiczny sposób. Startup o nazwie Lightyear zaprezentował coś zupełnie innego. Lightyear 0 to pierwszy na świecie "dojrzały" samochód elektryczny, który energię do jazdy w całości pozyskuje z zamontowanych na karoserii paneli solarnych.Tak, zbliżone projekty prezentowali studenci z co najmniej kilku różnych uczelni na świecie. Lighyear 0 nie jest jednak projektem minijeździdełka, a samochodu, który ma śmiało poruszać się w normalnym ruchu ulicznym. W istocie jest on niekonwencjonalną hybrydą, wyposażoną w baterie o pojemności 60 kWh oraz zestaw paneli na dachu, masce i klapie bagażnika, pozwalające mu ładować się tak w trakcie postoju, jak i podczas jazdy.

Zgadłeś. Tanio nie będzie

Źródło: lightyear.oneLightyear 0 jest nie tyle zasilany energią słoneczną, co wspomagany energią słoneczną. Panele słoneczne samochodu mogą zapewnić mu zasięg na poziomie nawet 71 kilometrów dziennie w krajach o sprzyjającej pogodzie. Zasięg pojazdu elektrycznego wynosi 38 dziennie w słonecznym klimacie, podczas gdy zasięg WLTP pojazdu elektrycznego to 624 kilometry.Źródło: lightyear.onePojemność bagażnika to aż 640 litrów. Zużycie energii producent określa na zaledwie 10,5 kWh na 100 kilometrów. Ładowanie solarne ma pozwalać odzyskać zasięg w tempie 10 km na godzinę. Szybkie ładowanie ma zagwarantować odzyskiwanie zasięgu w tempie nawet 520 km na godzinę. Ładowanie poprzez zwykłe domowe gniazdo da 32 km zasięgu na godzinę ładowania.Firma twierdzi, że osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy na odległość nie większą niż 35 kilometrów, mogą jeździć Lightyearem 0 przez dwa miesiące z rzędu praktycznie za darmo. Da się to w praktyce osiągnąć na przykład latem w Holandii. W krajach cieplejszych - czy raczej takich, w których niebo jest częściej bezchmurne - rezultaty będą jeszcze lepsze. Lightyear twierdzi, że promienie słoneczne zapewnią Lightyearowi 0 zasięg do nawet 10943 kilometrów rocznie. To robi wrażenie.Zakup Lighyear 0 prędko się nie zwróci. Cena Lightyear 0 wynosi bowiem 250000 euro, czyli ok. 1,163 miliona złotych. Firma planuje wyprodukować 946 sztuk pojazdów. Pierwsze jazdy testowe planowane są na czerwiec tego roku. Pierwsi nabywcy otrzymająswoje samochody w listopadzie tego roku.Źródło: lightyear.oneJeżeli sprzedaż zakończy się sukcesem, do produkcji w 2025 roku ma trafić kolejny, znacznie tańszy, bowiem wyceniony na ok. 31000 euro model Lightyear.Oby nie skończyło się jak z Izerą.Źródło: lightyear.one