Tak robot Robbie przygotowuje Hot-doga z Żabki (wideo)

W ostatnich latach hot-dogi szturmem zdobyły nie tylko stacje benzynowe, ale i mniejsze sklepy, takie jak Żabka. Właściciel sieci chce pokazać, że stawia na innowacyjne rozwiązania, dlatego w punkcie Żabka Nano pojawił się robot przygotowujący... kultowe bułki z parówką.



Żabka Nano, jeden z konceptów sieci Żabka, wzbogacił się o ciekawe rozwiązanie – robota Robbie, który będzie serwował klientom hot-dogi. Pierwszy taki robot funkcjonuje od niedawna w Żabce Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie. Przygotowuje hot-dogi w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta. Urządzenie powstało przy współpracy Żabki i VeloxAlpha S.A.



– Hot-dogi to kultowa przekąska na ciepło z Żabki. Stąd pomysł, aby były dostępne również w naszych bezobsługowych placówkach. We współpracy z zespołem VeloxAlpha S.A. stworzyliśmy robota Robbie, który w sposób zautomatyzowany i w pełni higieniczny przygotowuje dla klientów Żabki Nano hot-dogi z ich ulubionymi dodatkami. Jest to pierwsze tego typu urządzenie na rynku. Cieszymy się, że Żabka Nano przeciera kolejne szlaki, oferując klientom najnowsze na rynku rozwiązania – komentuje Paweł Grabowski, dyrektor ds. rozwiązań bezosobowych w Żabka Polska.



Za projekt i oprogramowanie robota Robbie odpowiada firma VeloxAlpha S.A., która zrealizowała ten pionierski projekt na zamówienie Żabki. Nad jego stworzeniem pracowało koncepcyjnie 12 osób – 6 nad konstrukcją i 6 nad oprogramowaniem.







Jak zamówić hot-doga? Klient wchodzi do sklepu, korzystając z aplikacji Żappka, smartwatcha, karty bankowej czy aplikacji Apple Pay lub Google Pay, podchodzi do ekranu przy maszynie i w trzech krokach składa zamówienie – wybiera rozmiar hot-doga, rodzaj parówki i sosu. Następnie potwierdza zamówienie. Klient może śledzić status swojego zamówienia na ekranie w górnej części robota. Gotowy hot-dog dostępny jest do odbioru przez 40 sekund. Klient informowany jest o tym fakcie za pomocą komunikatu na poziomym ekranie u góry robota oraz za pomocą komunikatu głosowego. Sztuczna inteligencja (AI) umożliwia dodanie produktów z „hotdogomatu” do rachunku klienta.





Do tej pory otwarte zostały łącznie 44 placówki Żabka Nano m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku. Żabka Future, odpowiadająca za koncept Żabka Nano, cały czas poszukuje nowych rozwiązań, mających na celu stałe ulepszanie doświadczeń zakupowych klientów sklepów autonomicznych.



Źródło: Żabka