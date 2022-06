Ten samolot ma w przyszłości polecieć z prędkością 11000 km/h

Venus Stargazer.



Podczas UP Summit w stanie Arkansas, startup Venus Aerospace zaprezentował koncept Stargazer - samolot, który będzie poruszał się z prędkością hipersoniczną. I to nie byle jaką, bo oscylującą w granicach Mach 9. To lekko ponad 11000 kilometrów na godzinę.



Na UP Summit przedsiębiorstwo próbowało pozyskać dodatkowe finansowanie na rozwój swojego projektu.



Samoloty naddźwiękowe z coraz większym zainteresowaniem



Samolot hipersoniczny Venus Aerospace w idealnych warunkach miałby startować z klasycznego pasa startowego, a później wznosić się na pułap około 170000 stóp (mniej więcej 50 kilometrów) - tym samym lecąc znacznie wyżej od klasycznych, komercyjnych samolotów. Startup chce sprawić, aby podróż pomiędzy Londynem a Tokio trwała około godziny.









Sama konstrukcja samolotu po ukończeniu będzie posiadać około 30 metrów szerokości i 46 metrów długości. Masa startowa Stargazera wyniesie 68039 kilogramów. Samolot zabierze na pokład maksymalnie do 12 pasażerów.



Czytaj też: Bombardier pokazał Global 8000 - najszybszy samolot pasażerski od czasów Concorde’a



Od samego początku Stargazer miałby być zaprojektowany dla podróży, które faktycznie nie przekraczałyby 60 minut.Sama konstrukcja samolotu po ukończeniu będzie posiadać około 30 metrów szerokości i 46 metrów długości. Masa startowa Stargazera wyniesie 68039 kilogramów. Samolot zabierze na pokład maksymalnie do 12 pasażerów.





Obecnie Venus pracuje nad trzema podstawowymi technologiami, które muszą zadziałać, aby Stargazer stał się rzeczywistością. To bezemisyjny silnik rakietowy nowej generacji, unikalna konstrukcja samolotu oraz zaawansowany system chłodzenia, który pozwoli osiągnąć ogromną prędkość przelotową. W swoim projekcie startup chce zachować dostęp do okien dla pasażerów. Te miałyby zapewnić im niesamowity widok po osiągnięciu wysokości przelotowej.





pracuje obecnie również NASA. W ciągu najbliższego roku Venus Aerospace ma rozpocząć poddźwiękowe i naddźwiękowe testy swojego prototypu.



Nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować, co z tego wszystkiego wyniknie.



Venus Aerospace nie jest jedyną marką, która interesuje się samolotami hipersonicznymi. Warto przypomnieć, że nad podobną konstrukcją. W ciągu najbliższego roku Venus Aerospace ma rozpocząć poddźwiękowe i naddźwiękowe testy swojego prototypu.Nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować, co z tego wszystkiego wyniknie.

Ujawnienie konceptu przez Venus Aerospace jest zwieńczeniem prac, które rozpoczęły się w 2020 roku. Przez ostatnie dwa lata startup zdołał pozyskać prawie 33 miliony dolarów finansowania od inwestorów. Venus posiada doświadczony zespół składający się z weteranów lotnictwa, w tym osób, które pracowały bezpośrednio w amerykańskim wojsku.