Samochody benzynowe zakazane w Unii Europejskiej. Głosowanie za nami

Stało się.

Koniec z samochodami spalinowymi i hybrydami w Unii Europejskiej

Nie wszystkie kraje UE są gotowe na rewolucję

Fatalne wieści dla miłośników samochodów spalinowych. Parlament Europejski we wczorajszym głosowaniu poparł wniosek Komisjii Europejskiej dotyczący zakazu sprzedaży nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych zasilanych paliwami kopalnymi od 2035 roku. Zakaz, który poparła wcześniej także i Polska (!) ma związek z pakietem Fir for 55, który ma wejść w życie już w 2030 roku i który zakłada, że Unia Europejska do 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną.Na sesji plenarnej w Strasburg - w środę 8 czerwca - odbyło się głosowanie w sprawie zaostrzenia przepisów o normach emisji CO2 dla samochodów. Europosłowie stosunkiem głosów 339 za do 249 przeciw (24 wstrzymało się od głosu) uznali, że popierają propozycję Komisji Europejskiej o osiągnięciu do 2035 roku zeroemisyjności na drogach. Oczywiście nie uda się tego osiągnąć w sensie stricte, bowiem samochody korzystające z paliw konwencjonalnych dalej będą mogły przemierzać drogi. Nałożony zostanie jednakże zakaz sprzedaży samochodów benzynowych, z silnikami diesla oraz hybryd. Jednym słowem: znikną one z salonów i będą dostępne wyłącznie na rynku aut używanych.Po głosowaniu następuje czas na negocjacje z państwami członkowskimi.Warto wspomnieć o tym, że niektórzy europosłowie proponowali, aby ograniczyć redukcję CO2 nowych samochodów. Pozwoliłoby to ocalić ok. 10 procent samochodów spalinowych w ofercie każdego producenta, zamiast zupełnie rezygnować z ich sprzedaży. Takie pojazdy mogłyby trafić do krajów mniej zamożnych i najmniej przystosowanych do elektromobilności, w tym Polski. Propozycję odrzucono na początku głosowania.Program Fit for 55 zakłada obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 roku i dojście do neutralności klimatycznej w 2050 roku.Ceny aut spalinowych zapewne będą cały czas rosnąć, a kupno sensownego pojazdu w dobrej cenie w przyszłości może być naprawdę trudne. Wejście w życie normy EURO 7 (najwcześniej w 2025 roku) może mocno ograniczyć ofertę samochodów zasilanych paliwami konwencjonalnymi i znacząco podnieść ich ceny.Wiele osób obawia się, że na przestrzeni kolejnych dekad mogą stać się środkiem transportu tylko dla wybranych, najzamożniejszych obywateli Europy.Źródło: PE