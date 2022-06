Rewolucja w świecie LEGO. Nadchodzi koniec plastiku. Test masła zaliczony

Klocki LEGO już wkrótce nie będą z ABS-u.

LEGO porzuca plastik - etapami

"Otrzymaliśmy wiele listów od dzieci w sprawie ochrony środowiska, w których proszono nas o usunięcie jednorazowych plastikowych opakowań"

"Od jakiegoś czasu szukamy alternatyw, a pasja i pomysły dzieci zainspirowały nas do rozpoczęcia procesu daleko idących zmian".

W dzisiejszych czasach, w których korporacje za punkt honoru stawiają sobie bycie eko - co w wielu przypadkach kończy się co najwyżej na greenwashingu - ciężkie jest życie członków zespołu public relations duńskiej firmy LEGO. Producent najpopularniejszych klocków na świecie zmaga się z ciągłymi oskarżeniami dotyczącymi stosowania horrendalnych ilości plastiku. LEGO chce to zmienić, ale walka ta nie jest łatwa.Jeszcze w 2022 roku LEGO zastąpi dołączane wewnątrz zestawów foliowe woreczki na klocki papierowymi torebkami. Stanie się tak po testach trwających mniej więcej dwa lata. Producent pochwalił się takim zamiarem jeszcze we wrześniu 2020 roku, a teraz uznał dopracował technologię produkcji na tyle, aby zawartość pudełka satysfakcjonowała klientów. Papierowe torebki będą też mniejsze o 14 procent od plastikowych.– powiedział w zeszłym roku dyrektor generalny Grupy LEGO, Niels B. Christiansen.Nowe torebki są pozyskiwane w sposób zrównoważony, certyfikowane przez Forest Stewardship Council i w pełni nadają się do recyklingu. Obecne plastikowe torebki są jednorazowego użytku i nadają się do recyklingu tylko w niektórych częściach świata.