Samolot na wodór ustanowił imponujący rekord wysokości lotu

HY4 wzniósł się na rekordową wysokość

Zamiast spalin... woda

Samoloty na wodór mogą być przyszłością awiacji. W 2020 roku Airbus ogłosił, że wodór to ekologiczne paliwo , które zrewolucjonizuje lotnictwo. Do 2035 roku mają powstać rzekomo trzy samoloty koncepcyjne, zwiastujące nową erę. Dwa lata później, w 2022 roku, producent zapowiedział zmodyfikowanie Airbusa A380 i zadeklarował chęć dostosowania go do tego rodzaju paliwa. Podczas gdy francuskie przedsiębiorstwo dopiero opracowuje koncepcję rozwoju swoich maszyn, Niemcy z H2FLY dzięki swojemu wodorowemu samolotowi HY4 biją kolejne rekordy.Startup H2FLY z siedzibą w Stuttgarcie ogłosił, że należący do niego samolot wodorowy HY4 wzniósł się na wysokość 2203 metrów, ustanawiając nowy rekord świata w lotach pojazdów z napędem wodorowym. Lot odbył się na dystansie 123 kilometrów pomiędzy Stuttgartem i Friedrichshafen, dwoma komercyjnymi lotniskami, 12 kwietnia bieżącego roku.HY4 to pierwszy samolot pasażerski na świecie, który wzniósł się w przestworza po raz pierwszy w 2016 roku. Docelowo firma chce, aby był w stanie przewozić 40 pasażerów na dystansie maksymalnym ok. 2000 kilometrów. H2FLY komunikuje, że cel powinno udać się osiągnąć na przestrzeni następnych kilku lat - do 2025 roku.H2FLY po raz pierwszy zaprezentował publicznie swój samolot HY4 na pokazach lotniczych AERO Friedrichshafen, które odbyły się w kwietniu tego roku. Obecnie jest to czteromiejscowy samolot napędzany wodorowym ogniwem paliwowym, w którym wodór reaguje z tlenem i jest przekształcany w energię elektryczną i wodę. Jedyną emisję środowiskową stanowi woda. Woda teoretycznie tak czysta, że zdatna do picia.Źródło: h2fly.de