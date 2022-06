Nadchodzą skafandry kosmiczne nowej generacji

NASA przyznała odpowiednie kontrakty.



NASA wybrała dwie amerykańskie firmy, które będą odpowiedzialne za projekt i budowę kombinezonów kosmicznych nowej generacji. Te mają posłużyć astronautom w ramach nadchodzących misji księżycowych oraz programu Artemis.



Kontrakty ogłoszone przez NASA uzyskały takie marki, jak Axiom Space z Teksasu oraz Collins Aerospace z Karoliny Północnej. Zaledwie dwa przedsiębiorstwa były w stanie podołać wymaganiom narzuconym przez inżynierów Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.



Bardziej wytrzymałe i zwiększające mobilność



“Dzięki dwóm kontraktom NASA i partnerzy opracowują zaawansowane, niezawodne kombinezony kosmiczne, które pozwolą ludziom na eksplorację kosmosu w sposób niespotykany do tej pory.” - przekazała Vanessa Wyche, dyrektor Centrum Kosmicznego Johnsona w Houston.





To również nie pierwszy raz, kiedy NASA bezpośrednio współpracuje z niezależnymi, prywatnymi partnerami nad rozwojem swoich pomysłów oraz technologii. Zarówno Axiom, jak i Collins zostały wybrane do realizacji kontraktów o łącznej wartości 3,5 miliarda dolarów. Każde z przedsiębiorstw miało również zainwestować w pomysł NASA swoje własne środki, co finalnie niemal na pewno podbije koszt stworzenia nowej generacji kombinezonów kosmicznych.Opisywane kontrakty obowiązują do 2034 roku jednak pierwsze działające prototypy i technologie zobaczymy na pewno wcześniej niż za dekadę. Partnerzy komercyjni NASA nie mają łatwego zadania - wymagania Agencji są ponoć bardzo wysokie i związane głównie z bezpieczeństwem astronautów oraz nowym projektem skafandra zapewniającym większą mobilność i łatwiejsze poruszanie się astronautów.Firma Collins Aerospace będzie współpracować nad nowymi kombinezonami z markami, które były odpowiedzialne pięć dekad temu za skafandry, które pozwoliły ludziom wylądować na powierzchni Księżyca.