DeLorean Alpha to następca auta z Powrotu do przyszłości

Elektryczny sedan DeLorean

Markę motoryzacyjną DeLorean zna chyba każdy, kto oglądał kiedykolwiek któryś z filmów z serii powrót do przyszłości. To właśnie na pokładzie charakterystycznego, dwuosobowego samochodu DeLorean DMC-12 podróżowali w czasie Marty McFly wraz doktorem Emmettem Brownem.produkowało wyłącznie ten model, tylko przez dwa lata, a sprzedaż była fatalna. Marka zapowiedziała wznowienie produkcji kultowego auta w 2017 roku, kiedy to obiecywała rychłą prezentację swojego latającego samochodu. Deklaracje okazały się być bez pokrycia. Teraz DeLorean zaprezentował koncept swojego elektrycznego sedana, który za jakiś czas ma trafić do sprzedaży.DeLorean DMC-12 nie sprzedawał się najlepiej, a koncepcyjnymoże nigdy nie trafić do sprzedaży. Wyobraźmy sobie jednak przez chwilę, że zgodnie z przechwałkami amerykańskiego producenta pojazd zagości na światowych rynkach. Jaki ma być?