W chińskim metro okna to przezroczyste inteligentne ekrany OLED

Zapraszam Was na krótką wycieczkę do chińskiego metra, gdzie już teraz stosuje się technologie znane do tej pory głównie z filmów science fiction. Podczas gdy Polacy w wagonach warszawskiego metra spoglądają w głąb ciemnych tuneli przez najzwyklejsze w świecie szyby, Chińczycy mogą wpatrywać się w szyby będące zarazem transparentnymi ekranami OLED. I to nie od dziś.



Ekrany OLED w chińskim metrze

Z okazji otwarcia linii 10 w Shenzhen oraz linii 6 w Pekinie w wagonach metro zainstalowano specjalne szyby. Okna są w istocie 55-calowymi ekranami dostarczanymi przez południowokoreańską firmę LG. Zamontowane w transporcie miejskim jeszcze w 2020 roku były pierwszym rozwiązaniem tego typu na całym świecie.







Inteligentne okna OLED zastąpiły tradycyjne ekrany LED montowane w innych miejscach wagonów. Przejrzystość okien określa się na poziom mniej więcej 38%, co pozwala podróżującym patrzeć przez nie na świat jak przez mocno przyciemnione szyby.





Źródło: LG



Przezroczyste wyświetlacze są produkowane od mniej więcej 2012 roku, ale to jeden z pierwszych przykładów ich sensownego praktycznego wykorzystania. LG chce, aby podobne inteligentne okna pojawiły się w komunikacji miejskiej na całym świecie. To będzie wymagało podjęcia współpracy z wieloma podmiotami... oraz oczywiście woli wydania na nie niemałych pieniędzy po stronie największych miast.



Źródło: LG, YouTube





Technologia przyszłości? Raczej teraźniejszości.Inteligentne okna pełnią rolę kompleksowego punktu informacji. Wykorzystując technologię 4G/5G, wyświetlają pasażerom w czasie rzeczywistym informacje o rozkładzie jazdy, ruchu miejskim, lotach, pogodzie i prezentują inne ważne dane. CRRC Corporation zapewnia, że obsługa dotykowa ekranów jest niezwykle intuicyjna.