Rosja wznowiła produkcję lodówek z czasów ZSRR

Rosja wznowiła produkcję lodówek Orsk

Rosjanie w związku z sankcjami państw zachodnich, nałożonych w odpowiedzi na agresję wojskową tego kraju w Ukrainie, cofną się niedługo w rozwoju do ubiegłego wieku. Dosłownie. Jakiś czas temu Internet obiegła informacja, że w Federacji Rosyjskiej produkuje się samochody Łada bez poduszek powietrznych, elektrycznie sterowanych szyb, systemów ABS i ESP, spełniające zaledwie normę Euro 2. Później dowiedzieliśmy się, że Rosjanie zamiast procesorów Intel i AMD korzystać będą z archaicznych układów z Chin . Teraz okazało się, że w Rosji rusza produkcja lodówek z czasów ZSRR.W Rosji z dnia na dzień brakuje coraz mocniej podstawowej elektroniki oraz sprzętu RTV i AGD. Zachodnie firmy wycofały się z tego rynku, porzucając Rosjan na pastwę lokalnych, nieoficjalnych importerów, sprzedających dobra w zawrotnych cenach. Dumni przedstawiciele tamtejszego rządu starają się za wszelką cenę udowodnić, że Federacja Rosyjska poradzi sobie bez zdobyczy technologicznych z krajów zachodnich i stanie się samowystarczalna. Jednym z dowodów na to ma być... wznowienie produkcji lodówek Orsk.Firma NPO Orsk rozpoczęła masową produkcję lodówek, które Rosjanie krytykowali za to, że w ich wnętrzu są w stanie zatrzasnąć dzieci. Producent przekonuje, że urządzenia są niezawodne i będą w stanie służyć przez 30-40 lat. Możliwości produkcyjne fabryki określane są obecnie na 3000 urządzeń miesięcznie, ale produkcja ma wzrosnąć do 10000 lodówek miesięcznie do końca bieżącego roku.