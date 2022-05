Rosja musi produkować Łady rodem z ubiegłego wieku. Spełniają normę Euro 2

Problemy z produkcją Łady w Rosji

Większość znanych producentów samochodów wycofało się z rynku rosyjskiego, wskutek sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, związanych z agresją wojskową tego kraju w Ukrainie. Rosja robiąc dobrą minę do złej gry zapowiedziała zintensyfikowanie prac nad produkcją tamtejszych samochodów Łada. Po trzech miesiącach wiadomo już, że nowe Łady są katastrofalnie wyposażone i raczej nie podbiją serc rosyjskich konsumentów.Brak półprzewodników i innych komponentów mocno daje się we znaki fabrykom Łada. Samochody mające stanowić alternatywę dla nowoczesnych samochodów przypominają coraz bardziej auta, które po drogach Polski poruszały się w latach 90' XX wieku. Łada Granta, Łada Vesta i Łada Niva produkowane są bez poduszek powietrznych, elektrycznie sterowanych szyb, systemów ABS i ESP. Nie ma co nawet wspominać o bardziej zaawansowanych systemach znanych z pojazdów zachodniej konkurencji.Rosyjski producent samochodów Łada, firma Avtovaz, poinformował, że samochody nie będą spełniać norm emisji Euro 5 i cofną się do standardu. To oczywiście wydaje się najmniejszym ze zmartwień. Niektórych może wręcz ucieszyć fakt, że komputer odpowiedzialny za sterowanie praca silnika oraz jego oprogramowanie zostały znacząco uproszczone.