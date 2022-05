Blue Origin chce wysłać radioteleskop na Księżyc. Ma odkryć wiele tajemnic kosmosu

Spojrzenie w przeszłość.



Jeff Bezos cały czas zazdrości Elonowi Muskowi oraz SpaceX. Amerykański multimiliarder chce, aby jego firma Blue Origin w końcu miała się czym pochwalić. I w najbliższych latach może nadarzyć się ku temu okazja.



Blue Origin będzie chciało wysłać specjalnie zaprojektowany radioteleskop na Księżyc. Z poziomu naszego naturalnego satelity firma ma zamiar skanować kosmos w poszukiwaniu konkretnych informacji. Jak dokładnie Blue Origin chce tego dokonać?



FARSIDE, czyli nowy radioteleskop na Księżycu



FARSIDE, czyli w rozwinięciu Farside Array for Radio Science Investigation of the Dark Ages and Exoplanets (dłuższej nazwy nie dało się wymyślić), to projekt obejmujący zestaw radioteleskopów pracujących w niskich częstotliwościach. Te konstrukcje miałyby docelowo znaleźć się na tej stronie Księżyca, która nie jest zwrócona w kierunku Ziemi.











fot. Blue Origin



Cała instalacja, która zostałaby wysłana przez Blue Origin miałaby zawierać 128 par anten dipolowych rozmieszczonych na powierzchni o średnicy około 10 kilometrów. Za rozłożenie i poprawne zamontowanie anten na powierzchni Księżyca miałyby odpowiadać cztery łaziki Blue Origin.



Astronomowie korzystając z radioteleskopów będą pracować na częstotliwościach od 10 do 40 MHz. Oprócz śledzenia rozwoju Wszechświata, program FARSIDE miałby także zbierać dane dotyczące rozbłysków słonecznych oraz pól magnetycznych pobliskich gwiazd.



Jeff Bezos chętny na inwestycję









Podczas opisywanej wyprawy na Księżyc Blue Origin miałoby za jednym razem umieścić wszystkie potrzebne elementy na powierzchni naszego naturalnego satelity. Łaziki księżycowe firmy miałyby pracować i rozłożyć każdą z anten w odpowiedni sposób.









Obecnie Blue Origin kończy rozwijać swój lądownik księżycowy Blue Moon. Firma Jeffa Bezosa chciałaby, aby to NASA pokryła całe koszty misji na Księżyc. W ostateczności obie marki skorzystają z coraz popularniejszego partnerstwa publiczno-prywatnego.



Start misji miałby rozpocząć się w okolicach 2030 roku.



Źródło: Forbes / fot. Blue Origin

Firma Jeffa Bezosa wyraziła duże zainteresowanie związane z rozwojem i wdrożeniem technologii, która pomoże wysłać nowe radioteleskopy na Księżyc. Chociaż Blue Origin zostało założone dwa lata wcześniej od SpaceX, to marka dalej nie może pochwalić się jakimś dużym sukcesem - to zapewne boli samego Bezosa, który w ostatnich miesiącach faktycznie mocno “przepychał się” w internecie z Elonem Muskiem.