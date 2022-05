Powstał najmniejszy zdalnie sterowany robot na świecie

Robot-krab uczonych z Northwestern University. | Źródło: Northwestern University

Robot sterowany laserami

„Ponieważ te struktury są tak małe, tempo chłodzenia jest bardzo szybkie.”

„Ba, zmniejszenie rozmiaru tych robotów pozwala im jeszcze szybciej biegać.”

Obiecująca technologia

Robot-krab z Northwester University potrafi chodzić, czołgać się, zginać się, skręcać, a nawet skakać. Jak twierdzi główny autor poświęconej mu pracy, maszyna może w ciągu sekundy pokonać dystans odpowiadający połowie długości jej ciała.Najciekawsze jest to, w jaki sposób omawiany robot się porusza, i jak został skonstruowany. Nie zaimplementowano w nim jakichkolwiek elektronicznych czy hydraulicznych układów. Zamiast tego zastosowano stop materiału z pamięcią kształtu, który zmienia swój kształt po podgrzaniu. Z pomocą precyzyjnego lasera badacze są w stanie szybko i zdalnie podgrzewać określone części robota, by zmieniać ich kształt i sprawiać, że ten będzie się przemieszczał. Cienka szklana powłoka pomaga chłodzić elementy maszyny, umożliwiając im powrót do pierwotnej pozycji., powiedział John Rogers, materiałoznawca z Northwestern University.Co istotne, uczeni są w stanie wpływać na kierunek przemieszczania się robota, wybierając kierunek i stronę z których laser ma go oświetlać. Na przykład, oświetlenie robota z prawej strony sprawia, że robot przemieszcza się w lewo.Pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób roboty takie jak ten maleńki krab można by wykorzystywać. Potencjał jest ogromny. Można by używać ich do naprawiania i składania niewielkich struktur maszyn, a nawet jako chirurgicznych asystentów w procesach oczyszczania naczyń krwionośnych, w których doszło do zatoru, zatrzymywania krwotoków wewnętrznych czy usuwania nowotworów.Rzecz jasna, robot-krab z Uniwersytetu Northwestern to na razie tylko eksperyment. Kto wie jednak, czy będzie tak zawsze. Jeśli zostanie on trochę dopracowany, być może dojdzie do jego komercjalizacji.Źródło: Northwestern University , fot. tyt. Northwestern University