Bombardier pokazał Global 8000 - najszybszy samolot pasażerski od czasów Concorde’a

Podczas testów przekroczył prędkość dźwięku.

fot. Bombardier





Czego mogą spodziewać się pasażerowie?





Bombardier Global 8000 wielokrotnie osiągał prędkość przekraczającą 1,015 Macha (około 1150 kilometrów na godzinę) - i to bez żadnych szkód dla poszycia samolotu oraz innych elementów. Można śmiało powiedzieć, że Global 8000 tym samym jest najszybszym samolotem komercyjnym od czasów Concorde’a. Podczas opisywanych testów nowy samolot Bombardiera miał również stać się pierwszym samolotem pasażerskim lecącym szybciej od dźwięku przy jednoczesnym wykorzystaniu zrównoważonego paliwa lotniczego.Oczekuje się, że Global 8000 trafi do służby już w okolicach 2025 roku. Rozwój samolotu ma przebiegać zgodnie z planem oraz wszystkimi założeniami brazylijskiego producenta. Dyrektor Bombardiera idzie o krok dalej i twierdzi, że nowy model zapewni klientom flagowy samolot “nowej ery” - cokolwiek miałoby to znaczyć.Przede wszystkim odświeżonej konstrukcji oraz sporego kadłuba pozwalającego na pomieszczenie w środku do 19 osób. Cała konstrukcja posiada 34 metry długości, a rozpiętość skrzydeł modelu Global 8000 wynosi ponad 31 metrów. Pod względem wysokości także jest nieźle. Bombardier Global 8000 pozwoli osobom o wzroście do 1,90m na komfortowe poruszanie się po korytarzu.fot. BombardierBrazylijski producent chwali się mnóstwem udogodnień na pokładzie. Wśród nich warto wymienić konfigurację możliwą do podzielenia na cztery oddzielne przedziały. W samolocie znajdziemy także kuchnię, toaletę z prysznicem oraz garderobę. Nie zabrakło również dostępu do szybkiego internetu, 40-calowego telewizora oraz dedykowanego systemu nagłośnienia.Pasażerowie będą mogli oglądać widoki na zewnątrz poprzez sześć dużych okien.Ile trzeba będzie zapłacić, aby mieć taką przyjemność na własność? Na ten moment cena Bombardiera Global 8000 została ustalona na około 78 milionów dolarów w podstawowej wersji katalogowej. Można się jednak spodziewać, że producent będzie oferował także nieco bardziej luksusowe wersje oraz konstrukcje konfigurowane i optymalizowane według potrzeb potencjalnego nabywcy.fot. BombardierNa papierze ten projekt zapowiada się fantastycznie - szczególnie pod kątem zasięgu lotu. Na premierę niestety trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.Źródło: Bombardier / fot. Bombardier