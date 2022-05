Bezobsługowe Żappka Store podbijają rynek. Kasjerzy zaniepokojeni

Bezobsługowe Żappka Store zyskują na popularności

Jak działa bezobsługowa Żabka?

Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości niektórzy pracownicy sektora handlowego będą mieli nie tylko wolne niedziele, ale i poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty. Rosnąca popularność bezobsługowych sklepów pokazuje, że boom na tego rodzaju rozwiązania może być wyłącznie kwestią czasu. Pierwsza bezobsługowa Żabka Nano została otwarta w grudniu ubiegłego roku, a w styczniu tego roku działało już 25 sklepów Żappka Store w 6 miastach Polski. Niektórzy Polacy boją się, że ze względu na boom na takie sklepy stracą pracę.Czy zatrudnianie na etat kasjerów przestanie być opłacalne dla niektórych sklepów? To właśnie mogą przynieść kolejne lata. Jak donosi Żabka, rośnie liczba unikatowych klientów sklepów bezobsługowych Żappka Store. Nie ma w nich kas, ani kasjerów - wystarczy wejść do placówki z aktywną aplikacją Żappka, wziąć z półki pożądane towary i po prostu opuścić lokal. Środki zostaną pobrane automatycznie z karty podpiętej do konta. Takie to proste.Dyrektor Żabka Future Paweł Grabowski uważa, że w ciągu maksymalnie 5 lat bezobsługowe sklepy będą obecne na niemal wszystkich ulicach większych miast i miejscowości. Nie oznacza to oczywiście, że pracę stracą wszyscy kasjerzy - wciąż istnieje gigantyczny odsetek osób nie wyobrażających sobie robienia zakupów w kasach samoobsługowych, a co dopiero tak nowoczesnych placówkach. Liczba wakatów może jednak z roku na rok spadać.Jedno jest pewne: w dobie automatyzacji rola kasjerów może być z czasem marginalizowana. Problem w tym, że pracę tego typu podejmują obecnie tysiące Polaków. W przyszłości w zautomatyzowanych sklepach kasjerzy mogliby po prostu zacząć pełnić funkcję doradców klienta.Placówki Żappka Store są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby wejść do takiego sklepu należy zeskanować kod QR z aplikacji Żappka z podpiętą kartą płatniczą. Następnie trzeba wejść do sklepu i po prostu zdejmować pożądane towary z półek, co zarejestruje zaawansowany system kamer. Na koniec pozostaje wyjść ze sklepu. Maksymalnie w ciągu kilku minut w aplikacji wyświetlona zostanie lista zakupionych produktów. Proste, szybkie, przyjemne.W chwili pisania tego artykułu w Polsce działa już 41 punktów Żappka Store.Robiliście już zakupy w którejś z nich?Źródło: BI