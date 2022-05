Sztuczna inteligencja w Top Gun: Maverick. Technologia przywróciła głos Val Kilmerowi

Jak udało się to zrobić?



Już niebawem na ekrany kin wejdzie nowa produkcja z serii Top Gun - Maverick. W sequelu produkcji z lat 80. ubiegłego wieku pojawia się Val Kilmer - niegdyś jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów na świecie.



Od 2015 roku Kilmer boryka się z utratą głosu spowodowaną przez raka gardła. Na potrzeby filmu ekipa Sonatic była w stanie stworzyć specjalny model sztucznej inteligencji, który “przywrócił” głos Kilmerowi.





Jak udało się tego dokonać?

Jak wykorzystano AI w Top Gun: Maverick? Val Kilmer postanowił nawiązać współpracę z brytyjską firmą programistyczną, która korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji do kopiowania głosów dla aktorów i studiów produkcyjnych. Sonatic odtworzyło głos Kilmera w wirtualnej postaci korzystając ze starych nagrań jego głosu oraz istniejącego materiału filmowego z aktorem.Kilmer zdradza, że dzięki głosowi wzmocnionemu przez algorytmy sztucznej inteligencji znów może wykorzystywać swoje pomysły.Sonatic przed stworzeniem odpowiedniego modelu zebrało możliwie największą ilość nagrań z głosem Kilmera i posortowało je według jakości. Dzięki optymalizacji swoich algorytmów, Sonatic było w stanie stworzyć 40 różnych modeli głosu Kilmera, co pozwoliło na wybranie najlepszego z nich. Aplikacja dostarczona do filmu przez firmę pozwoliła na dostrojenie głosu i regulację niektórych parametrów. Sonatic proponuje również specjalny “tryb reżyserski”, który w czasie rzeczywistym pozwala na dostosowanie szczegółów głosu, aby finalnie uzyskać możliwie najlepszą jakość i głośność.