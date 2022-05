Chińczycy i Amerykanie chcą kopać na Księżycu. W stawce miliardy dolarów

Wyścig kosmiczny trwa.

USA i Chiny nie mogą się ze sobą porozumieć





Kosmos staje się nowym miejscem do testowania rozwiązań technologicznych oraz militarnych. Zarówno Stany Zjednoczone, Chiny, jak i Rosja zdają sobie sprawę z możliwości, które niesie eksploracja przestrzeni ponad Ziemią. Okazuje się, że wymienione wyżej kraje chcą rozpocząć kopanie na Księżycu w celu transportowania minerałów na Ziemię.Nasz naturalny satelita posiada złoża warte miliardy dolarów.Jak donosi Bloomberg, Amerykanie i Chińczycy nie mogą się porozumieć w kwestii współpracy w przestrzeni kosmicznej. Z jednej strony SpaceX działa w wielu segmentach rynku, a Chiny korzystają ze swoich misji do szybszego rozwoju nauki i technologii. Różnice pomiędzy USA a Chinami mają się pogłębiać - to stwarza potencjalne niebezpieczeństwo w przestrzeni kosmicznej.