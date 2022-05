Ta potężna ciężarówka paliła 1150 litrów paliwa na 100 kilometrów

Do dziś robi ogromne wrażenie.

Jaka jest największa ciężarówka na świecie? Odpowiedź na to pytanie budzi wątpliwości u niektórych internautów, ale w rzeczywistości jest ona bardzo prosta. Jest nią białoruski BiełAZ 75710 (Belaz 75710). Wywrotka tylnozsypowa produkowana w Białoruskich Zakładach Samochodowych po załadowaniu osiąga masę nawet 810 ton. Mierzy 8,17 metra wysokości, aż 20,6 m długości i 9,75 m szerokości, a jedna tylko jej opona waży 5,8 tony. W niniejszym wpisie chciałbym Wam przybliżyć sylwetkę innej ciężarówki, pozostającej "tą największą" przez ponad dwie dekady. OtoTerex 33-19 Titan wyprodukowany w 1974 roku jako prototyp jest do dziś drugą najdłuższą ciężarówką na świecie. Ma długość 20,35 m, wysokość 6,88 m i szerokość 7,8 metra. Jego masa własna wynosi 235 ton, a ładowność to imponujące 318 ton.

Ciężarówki o największej ładowności

Belaz 75710 - 450 ton

- 450 ton Komatsu 980E-4 - 369,4 tony

- 369,4 tony Caterpillar 797 - 363 tony

- 363 tony Liebherr T 284 - 363 tony

- 363 tony Belaz 75600 - 360 ton

- 360 ton Komatsu 960E-2 - 326,6 ton

- 326,6 ton Caterpillar 795F AC - 313 ton

- 313 ton Hitachi EH5000AC-3 - 296 ton

- 296 ton Komatsu 930E-4 - 291,7 ton

- 291,7 ton Caterpillar 794 AC - 291 ton

Terex 33-19 Titan. | Źródło: Wikipedia ( CC BY-SA 3.0 Terex Titan wyposażono w sześć kół o średnicy ponad 3 metrów każde. Wysoki człowiek wygląda przy ciężarówce jak krasnoludek. Jeżdżący z maksymalną prędkością nawet 48 km/h sprzęt okazał się zupełnie nieopłacalny w produkcji, a jego eksploatacja była niezwykle kosztowna. Dość powiedzieć, że koszt wyprodukowania prototypu wynosił 1,5 miliona dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejszą siłę nabywczą pieniądza dałoby mniej więcej czterokrotnie wyższą kwotę.Źródło: YouTubeTerex Titan robił użytek z gigantycznego diesla V16 o pojemności aż 169 litrów (to nie literówka). Silnik GM Electro-Motive Division rozwijał moc 3300 KM. Taki silnik po prostu musiał mieć gigantyczne zapotrzebowanie na paliwo. Bak o pojemności 3232 litrów wydaje się duży, to prawda. Spalanie Terex 33-19 Titan wynosiło jednak aż 1150 litrów oleju napędowego na każde przejechane 100 kilometrów.Źródło: Białoruskie Zakłady SamochodoweWyprodukowany w zaledwie jednym egzemplarzu Terex 33-19 Titan był eksploatowany w kopalni żelaza w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, skąd w roku 1978 trafił do kopalni w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej. Miał zostać zezłomowany, jednak postanowiono przekształcić go w atrakcję turystyczną.Terex Titan jest pomijany w wielu dzisiejszych rankingach największych i najbardziej pojemnych ciężarówek, gdyż po prostu wyszedł z użytku. Według danych machineseeker.pl ranking ciężarówek o największej ładowności prezentuje się następująco:Źródło: 40ton, machineseeker.pl, wikipedia, youtube, zdj. tyt. Wikipedia ( CC BY-SA 3.0