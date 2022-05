Rosja zaczęła korzystać z Terminatorów. Mają odmienić losy wojny

Mogą prowadzić ostrzał do 4 celów jednocześnie.

Agresja wojskowa Rosji w Ukrainie trwa już 88. dzień i pomimo że Ukraina dzielnie się broni, każdego dnia śmierć ponoszą zarówno żołnierze, jak i ludność cywilna. Rosjanie szukają coraz to nowych metod na przełamanie obrony wojsk ukraińskich. Najczęściej robią to przy pomocy ostrzałów rakietowych, bowiem pojazdy opancerzone są dziesiątkowane przez bezzałogowe statki powietrzne oraz ręczne wyrzutnie pokroju NLAW . Na Ukrainę spadają m.in. hipersoniczne Kindżały oraz pociski z wyrzutni Grad i TOS-1A . Dość niespodziewanie Rosja na osi Siewierodoniecka rozlokowała najnowsze ciężkie wozy bojowe BMP-T nazywane Terminatorami. Czym są i co potrafią?

BMP-T Terminator w Ukrainie

(1/4) Russia’s only operational company of BMP-T Terminator tank support vehicles has likely been deployed to the Severodonetsk axis of the Donbas offensive. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 22, 2022

First spot of the BMPT terminator since start of the Russian invasion. https://t.co/qzJjfYe80l — Petri Mäkelä (@pmakela1) May 15, 2022

BMP-T Terminator - co to za sprzęt?

BMP-T Terminator. |Źródło: Wikipedia ( CC BY-SA 4.0 Brytyjskie służby wywiadu donoszą, że Rosjanie wysłali na oś Siewierodoniecka swoją jedyną będącą w gotowości bojowej kompanię wozów BMP-T Terminator, na którą składa się dziesięć pojazdów. Ich zadaniem jest wspieranie czołgów podczas prowadzonej ofensywy w Donbasie. Należące do Centralnego Zgrupowania Wojsk (CGW) pojazdy ponosiły wcześniej potężne straty, próbując przedostać się do Kijowa od strony wschodniej.Brytyjska agencja wywiadowcza w zasadzie potwierdziła to, co udokumentowali kilka dni temu internauci. BMP-T Terminator został uwieczniony między innymi na poniższym nagraniu opublikowanym na Twitterze.BMP-T Terminator, znany także jako Obiekt 199 Ramka to rosyjski ciężki wóz bojowy wsparcia czołgów (TSFV). Rosyjski producent Kartcew-Wenediktow zaczął go budować w 1995 roku z przeznaczeniem do współdziałania z piechotą i wojskami pancernymi w czasie walk toczonych na obszarach miejskich. Impulsem do jego stworzenia była sytuacja w Czeczenii.Zbudowany na podwoziu czołgu T-72 MBT jest uzbrojony w dwa działka automatyczne kalibru 300 mm 2A42, jeden karabin maszynowy PK/PKS oraz cztery wyrzutnie rakiet przeciwpancernych kalibru 130 mm 9M120-1 Ataka-T ATGM z laserowym systemem naprowadzenia. To nie wszystko. Piechotę i lekkie pojazdy pomagają neutralizować dwa automatyczne granatniki AGS-17 kal. 30 mm.BMP-T Terminator. | Źródło: Wikipedia ( CC BY-SA 4.0 Terminator może jednocześnie prowadzić ostrzał aż czterech celów pod kątem 45 stopni o skutecznym zasięgu to nawet 5 kilometrów. Za sprawą automatycznego systemu naprowadzania ognia pojazd jest szalenie skuteczny również w nocy. Naprowadzanie telewizyjne, laserowe i optyczne jest 360-stopniowe. Załogę TSFV może stanowić od 3 do 5 żołnierzy.Wyposażony w pancerz reaktywny uzupełniony ekranami przeciwkumulacyjnymi pojazd porusza się z maksymalną prędkością aż 65 kilometrów na godzinę, co czyni go niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem.BMP-T Terminator. |Źródło: Wikipedia ( CC BY-SA 4.0 BMP-T Terminator ma wymiary 6,96 m długości, 3,46 m szerokości oraz 2,10 m wysokości. Jego masa wynosi 47 ton.Źródło: Twitter