80-latek ukarany za jazdę hulajnogą. Wysokość kary może zaskakiwać

Jechał hulajnogą elektryczną w stanie "wskazującym"

Pamiętacie badanie dowodzące tego, że hulajnogi elektryczne są niebezpieczniejsze od motocykli ? Prawdopodobnie dzieje się tak ze względu na ich dostępność i to, że jeździć na nich może absolutnie każdy. A że ludzie miewają często dziwne pomysły... W ostatnich dniach polskie media obiegło kilka historii o kierowcach wyczynowych hulajnóg, którzy dostali mandaty w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Tym razem dowiedzieliśmy się o przypadku 80-latka, który za jazdę hulajnogą zapłaci mandat w wysokości 1000 złotych.O niecodziennym zdarzeniu donosi Komenda Miejska Policji w Mysłowicach. 17 maja na ulicy Laryskiej w Mysłowicach policjanci z tamtejszej drogówki zatrzymali do kontroli jadącego hulajnogą elektryczną seniora. 80-latek idący z duchem czasu postanowił wsiąść na urządzenie transportu osobistego w stanie lekkiego upojenia alkoholowego.80-latek w wydychanym powietrzu miał 0,36 promila alkoholu. Nie jest to wartość rekordowa, ale wystarczyła ona funkcjonariuszom do ukarania kierującego mandatem karnym w wysokości... 1000 złotych.